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李在明宣誓就任南韓總統 稱將追究內亂責任、推動與北韓對話合作

2025/6/4 12:44（6/4 13:10 更新）
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南韓新總統李在明4日上午宣誓就職。（共同社）
南韓新總統李在明4日上午宣誓就職。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國第21屆總統李在明今天上午正式就任，他在就職典禮上表示將重建因政治紛爭而分裂的國家，並徹底找出真相、追究責任，避免內亂狀態再次出現。

李在明在韓國當地時間11時於就職典禮演說中闡明上任後的政策規劃方向，矢言終結分裂政治，恢復民主與和平，並將全球經濟及安全局勢轉變所帶來的危機化為轉機，追求韓國國家利益最大化。

前韓國總統尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴，在國會快速表決解除後，遭彈劾下台，並受到涉嫌主導內亂的調查，多名政府及軍警高層人員也牽涉其中。

李在明說，新上任的共同民主黨政府將是正義、統合的政府，也是靈活、秉持實用原則的政府，「統合是有能力的指標，分裂是無能的結果」。他並說，將成為終結分裂政治的總統，以統合國民為動力來克服當前危機，恢復因內亂而崩潰的民生、經濟、安保、和平與民主。

他也強調，絕對不能讓利用國民賦予的權力剝奪國民主權的內亂再次發生，為此，他將徹底調查真相，追究責任，確立防止這種事再次發生的應對策略。

雖然沒有直接言明，李在明這番發言顯然表明了會加速對尹錫悅等人的調查、審判工作。

李在明提出5大施政目標，首先，他表示將建立一個真正由人民作主的國家；其次，新政府將打造蓬勃發展的國家，透過對人工智慧及半導體等尖端技術產業的大規模投資，躍升未來的產業強國，並迅速轉型為以再生能源為主的國家，因應全球應對氣候危機趨勢。

第三，為改善向特定地區、企業及階層集中的不平衡發展策略導致的兩極化，將走向均衡發展、採取公平成長策略，從集中於首都圈的型態轉向追求全國均衡發展，創造大企業與中小企業、新創企業都能合作的產業生態系。

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第四，新政府將持續投資文化產業，將韓流熱潮與文化產業發展、創造優質就業機會結合，目標躋身全球5大軟實力強國。

第五則是建立安全和平的國家，李在明表示將查明世越號、梨泰院等事件的真相，對外則透過國防及韓美同盟做好應對北韓挑釁的準備，同時開闢與北韓溝通的管道，透過對話與合作，建構朝鮮半島和平。（編輯：張芷瑄）1140604

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