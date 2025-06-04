李在明當選韓國總統 日本關切No Japan時代回歸

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）韓國共同民主黨候選人李在明贏得韓國總統大選，日本政府內部人士對此抱持審慎、樂觀交織的複雜態度。李在明過去曾以「敵對國家」等強硬言論對待日本，雖然近來發言強調重視日韓合作，但日本方面也出現擔憂的聲音，關切「No Japan」時代是否回歸。

李在明過去曾經反對東京電力福島第一核電廠處理水排海，還曾用「絕食」的方式吸引輿論支持，並且一直嚴厲批判前總統尹錫悅的親日態度。然而，李在明在這次選戰中提出「實用外交」，強調日美韓合作與韓日關係的重要性，態度似乎有所轉變。

61歲的李在明出生於極為貧困的家庭，沒上過中學，曾謊報年齡與姓名在工廠打工，之後靠苦讀考上大學並通過司法考試，在2010年二度挑戰後當選城南市市長，人生經歷相當曲折。

李在明在擔任市長期間重視宣傳，激進發言也時常引發爭議，有「韓國的川普」之稱。他積極運用社群媒體爭取支持者，在前總統朴槿惠被彈劾時期一舉打開知名度，躍升為全國性的政治人物。李在明還有「汽水」（cider）的綽號，因為有人說聽他說話，「就像喝了汽水一樣爽快」。

朝日新聞報導，一名日本外務省官員表示，由於北韓與俄羅斯加強軍事合作，以及美國由川普回歸執政等國際局勢，日韓之間的合作關係不可或缺，他認為，「韓國方面應該不會想在這時候破壞與日本的關係」。

韓國前總統尹錫悅對日本極為友好，甚至被日本內部人士形容為「可能再也不會出現這樣的總統」。

尹錫悅在執政期間推動日美韓三方的合作框架，還在去年11月設立了「日美韓調整事務局」，加強安全領域合作，著眼於中國，強調台海和平是印太安全與繁榮不可或缺的要素，首次制定了「印太戰略」。

另一方面，李在明在政見中卻提出要與中國建立穩定關係，並恢復與北韓的聯絡管道。對此，日本外務省官員表示憂心，「如果他傾向北韓與中國，那麼對日、對美的立場自然會改變」。

在歷史遺留問題上，李在明強調「原則論」。過去在同屬進步派的文在寅執政時期，日韓關係曾經冷淡到被稱為「戰後最惡劣」。

2019年文在寅執政時期，韓國曾經爆發「No Japan」的抵制日本運動，不買日貨、不去日本，讓兩國關係降至冰點，也導致日本經濟受到一定程度的影響。

不過，日韓近來關係有所改善，日本政府內部也有意見認為，韓國過去歷任總統藉由對日強硬立場的來拉抬聲望，這種作法未必能獲得如今的民意支持，因此對李在明的上台既有所戒備，也抱有一絲期望。

李在明在選戰時談到日本時表示，日本「是持續緊密合作的重要夥伴」，指出「在歷史與領土問題上堅持原則」，但是在社會、文化、經濟領域則會「用積極且面對未來的方式來應對」。

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與李在明關係密切的人士透露，「考慮當前國際情勢，與日本合作是時代需求，李在明不太可能主動破壞關係，這和他提出的實用主義外交不符」。

對於尹錫悅時期提出的徵用工問題（日本佔領韓國時期，日本企業強徵南韓勞工）解決方案，相關人士表示，李在明應該會繼續執行。但是在慰安婦問題上，李在明在政見中強調要「維護受害者尊嚴」，還要推動慰安婦「申遺」，列入聯合國教科文組織（UNESCO）的世界記憶遺產。此外，日韓之前還存在佐渡金山的強徵勞工等歷史問題，均有待化解。（編輯：陳承功）1140604