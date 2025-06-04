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李在明稱將與北韓溝通 保持國防威懾力應對挑釁

2025/6/4 13:26（6/4 14:14 更新）
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南韓總統李在明4日就任。（路透社）
南韓總統李在明4日就任。（路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）南韓第21屆總統李在明今天上午正式就任，他在就職典禮上就朝鮮半島問題表示，將開闢與北韓溝通的管道，但仍會以堅實的國防及韓美同盟維持威懾力，應對北韓挑釁。

李在明於今天就職談話中矢言建立安全且和平的國家，除了徹查世越號、梨泰院踩踏事故等國內社會安全事件的真相，對於長期以來威脅南韓安保的北韓，將在維持國防威懾力的情況下嘗試與北韓對話。

李在明表示，他希望治癒分裂與戰爭帶來的傷痕，創造和平繁榮的未來，「無論多麼昂貴的和平，都沒有戰爭的代價高昂」，他說，「比起打贏戰爭，不打就勝利更好，沒有必要打仗的和平是最堅實的安保」。

他指出，南韓的國防預算是北韓整體GDP（國內生產毛額）的2倍，擁有全世界排名第5的軍事能力，以韓美同盟為基礎的強大遏制力應對北韓核威脅及軍事挑釁的同時，他也會開闢與北韓的溝通管道，透過對話與合作，構築朝鮮半島的和平。

對於因為「非法戒嚴」而被污名化的軍方，李在明表示會恢復他們的名譽與國民的信賴，努力不讓軍隊再次受到政治動員。

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北韓對這次南韓總統大選既沒有發表任何聲明，官媒也沒有報導相關消息，與上屆大選持續透過報導貶低南韓總統候選人的做法大相逕庭。南韓媒體認為，這可能是因為北韓領導人金正恩在2023年底勞動黨全體會議上確立南北韓「敵對關係」。

南韓媒體分析，不對南韓選舉置評，可能是他們實踐「兩國論」的手段。雖然今年以來北韓還是進行了幾次飛彈試射，但專家多認為是為了測試武器或向俄羅斯進口，並非針對美國或南韓的政治性挑釁。（編輯：田瑞華）1140604

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