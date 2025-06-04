韓國新總統李在明就職 肯定軍方戒嚴期間消極應對不公正命令
2025/6/4 10:30（6/4 11:25 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國第21屆總統大選落幕，共同民主黨候選人李在明以49.42%的得票率勝出，並於當地時間今天上午6時21分開始任期，11時（台灣時間10時）在國會廣場舉行就職典禮。
由於這次大選是因前總統尹錫悅遭彈劾下台後而提前舉行，韓國中央選舉管理委員會4日上午召開委員會議，議決本次大選開票結果後，總統當選人李在明立即展開任期。
李在明於這次大選中拿下49.42%票數，共1728萬7513票，雖然得票率並未超過前總統朴槿惠的51.55%紀錄，但得票數刷新上屆尹錫悅創下的1639萬4815票最高紀錄。
前執政黨國民力量候選人金文洙得票率41.15%，第3黨改革新黨候選人李俊錫則獲8.34%選票。
隨著新總統任期展開，韓國軍隊統帥權也從前代理總統李周浩手中轉移給李在明。李在明稍早也與合同參謀本部議長金明秀通話，肯定軍方在去年12月3日的戒嚴期間，「出於對人民及國家的忠誠，消極應對不公正的命令，避免大混亂」。
李在明也要求合同參謀本部以韓美聯合防禦為基礎，持續掌握北韓動向，維持固若金湯的防禦狀態。
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李在明的就職典禮在當地時間今天上午11時於國會廣場舉行，他也在就職典禮前赴國立顯忠院參拜。警方派出23支機動隊伍，約1500名警力協助維安。
據韓聯社報導，在總統辦公室搬回青瓦台之前，李在明將暫時在龍山總統辦公室辦公。（編輯：韋樞）1140604
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