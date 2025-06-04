加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
韓國新總統李在明矢言重振經濟 專家預測外交將有重大轉變
首頁 / 國際
韓國總統選舉
新聞專題
韓國總統選舉3/45
首頁 / 國際

韓國新總統李在明就職 肯定軍方戒嚴期間消極應對不公正命令

2025/6/4 10:30（6/4 11:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國新總統李在明（中）4日上午在就職典禮前，前往國立顯忠院參拜。（韓聯社）
韓國新總統李在明（中）4日上午在就職典禮前，前往國立顯忠院參拜。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國第21屆總統大選落幕，共同民主黨候選人李在明以49.42%的得票率勝出，並於當地時間今天上午6時21分開始任期，11時（台灣時間10時）在國會廣場舉行就職典禮。

由於這次大選是因前總統尹錫悅遭彈劾下台後而提前舉行，韓國中央選舉管理委員會4日上午召開委員會議，議決本次大選開票結果後，總統當選人李在明立即展開任期。

李在明於這次大選中拿下49.42%票數，共1728萬7513票，雖然得票率並未超過前總統朴槿惠的51.55%紀錄，但得票數刷新上屆尹錫悅創下的1639萬4815票最高紀錄。

前執政黨國民力量候選人金文洙得票率41.15%，第3黨改革新黨候選人李俊錫則獲8.34%選票。

（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）

隨著新總統任期展開，韓國軍隊統帥權也從前代理總統李周浩手中轉移給李在明。李在明稍早也與合同參謀本部議長金明秀通話，肯定軍方在去年12月3日的戒嚴期間，「出於對人民及國家的忠誠，消極應對不公正的命令，避免大混亂」。

李在明也要求合同參謀本部以韓美聯合防禦為基礎，持續掌握北韓動向，維持固若金湯的防禦狀態。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李在明的就職典禮在當地時間今天上午11時於國會廣場舉行，他也在就職典禮前赴國立顯忠院參拜。警方派出23支機動隊伍，約1500名警力協助維安。

據韓聯社報導，在總統辦公室搬回青瓦台之前，李在明將暫時在龍山總統辦公室辦公。（編輯：韋樞）1140604

#尹錫悅
#青瓦台
#北韓
#民主黨
#合同參謀本部
#李在明
#就職典禮
#參謀本部
韓國總統當選人李在明（左2）4日凌晨前往支持者集會，與夫人金惠京（右2）一同致意。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明（左2）4日凌晨前往支持者集會，與夫人金惠京（右2）一同致意。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明（前排右2）4日凌晨前往支持者集會，向支持者揮手致意。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明（前排右2）4日凌晨前往支持者集會，向支持者揮手致意。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明4日凌晨在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明4日凌晨在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明的支持者4日凌晨於國會前集會觀看開票，於李在明幾乎確定當選時歡聲雷動。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明的支持者4日凌晨於國會前集會觀看開票，於李在明幾乎確定當選時歡聲雷動。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明在當地時間4日上午11時舉行就職典禮，當天凌晨現場就已經布置好就職典禮背景布條。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
韓國總統當選人李在明在當地時間4日上午11時舉行就職典禮，當天凌晨現場就已經布置好就職典禮背景布條。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月4日
延伸閱讀
李在明3度角逐韓國總統終勝出 人權律師出身主打親民特質李在明藉尹錫悅戒嚴令民憤勝選韓國總統 弭平國內裂痕成首要任務韓國總統大選 金文洙承認敗選向李在明表示祝賀圖輯／韓國大選投票率79.4% 創28年新高南韓新總統李在明矢言重振經濟 專家預測外交將有重大轉變
李在明
白宮官員稱韓國大選公平 但擔心並反對中國干預韓國總統大選李在明預料勝出 致詞感謝選民信任
尹錫悅
韓國總統大選 新總統4日直接就任無過渡期韓國總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票
韓國總統選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
李在明藉尹錫悅戒嚴令民憤勝選韓國總統 弭平國內裂痕成首要任務
72
更多編輯台推薦新聞：