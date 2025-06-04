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李在明確定當選韓國總統 時隔3年政權交替

2025/6/4 01:58
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國3日舉行第21屆總統大選，截至今天凌晨2時30分開票率已達約94%，在野黨共同民主黨候選人李在明以48.8%得票率確定當選總統，這也是時隔3年來的政權交替。

韓國執政黨國民力量候選人金文洙在開票初期得票率領先，但從開票率達到15%之後，李在明便反超並維持領先。

在開票率超過94%後，李在明得票率達到48.8%，金文洙則約42%，兩人差距近7個百分點，但仍較三大電視台KBS、MBC、SBS公佈的出口民調差距來得小。

三大電視台的出口民調結果預測李在明得票率為51.7%，金文洙則為39.3%，差距為12.4個百分點。

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李在明於2022年與前總統尹錫悅角逐總統大位時，以0.8個百分點的微小差距敗選，讓國民力量成功從共同民主黨手中拿回政權，但僅過3年，尹錫悅就因無預警發布緊急戒嚴遭彈劾下台，李在明當選下屆總統後，再一次實現政權交替。

由於這次大選是因尹錫悅遭彈劾下台後進行的選舉，勝出的候選人將在6月4日立刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。（編輯：洪啓原）1140604

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韓國總統大選 金文洙承認敗選向李在明表示祝賀韓國總統大選李在明預料勝出 致詞感謝選民信任
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