韓國大選投票率79.4% 創28年新高【圖輯】

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國今天舉行第21屆總統大選，投票率暫定達到79.4%，創下28年來新高，顯示民眾對這次大選的關注。投票在晚間8時截止後，各地也如火如荼進行開票。

據韓國中央選舉管理委員會統計，截至當地時間今晚8時投票截止後，4439萬1871名選民中共有3524萬416人完成投票，包括參與5月29、30日事前投票，以及透過在外使館等各種方式進行的票數。

韓國5月29、30日兩天舉行總統大選事前投票，首日投票率達到19.58%，創下事前投票實行以來同時間點的最高紀錄。圖為正在事前投票所排隊投票的韓國民眾。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年5月29日

韓國6月3日舉行第21屆總統大選，投票所人潮不如事前投票。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日

韓國3日舉行第21屆總統大選，民眾前往投票所將選票投給心儀的候選人。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日

這次投票是1997年第15屆韓國總統大選（80.7%）以來最高投票率，若只跟事前投票制度導入後的第19屆以來大選相比，這次投票率分別較19、20屆大選高出2.3及2.2個百分點。

以地區區分，光州投票率83.9%最高，投票率最低的地區則是濟州的74.6%；首都首爾市的投票率則為80.1%。

韓國大選晚間8時投票截止，工作人員將投票所指示拆除。（韓聯社）

韓國大選結束後，投票箱陸續送抵計票中心。（韓聯社）

投票截止後，各投票所的票箱立即陸續送到各地開票所。韓國開票是利用機器分類、計票，再由選務人員進行3次人工驗票。

在位於首爾大學體育館的開票所裡，可以看到身穿螢光色背心的選務人員搬著票箱進出，還有許多工作人員圍坐在20多張長桌旁邊整理選票，再交由機器進行計票。

韓國3日舉行第21屆總統大選，晚間8時投票截止後開始進行計票工作。位於首爾大學體育館內的開票所晚間進行計票工作，場內可以看到身穿螢光色背心的選務人員搬著票箱進出。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日

韓國3日舉行第21屆總統大選，晚間8時投票截止後開始進行計票工作。韓國開票是利用機器分類、計票，再由選務人員進行3次人工驗票。機器計票前必須先由人工整理選票。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日

KBS、SBS、MBC等韓國三大電視台聯合公布的出口民調顯示，最大在野黨共同民主黨候選人李在明預估將以51.7%得票率，打敗執政黨國民力量候選人金文洙的39.3%。

韓國3日舉行總統大選，出口民調顯示，共同民主黨候選人李在明勝出。圖為共同民主黨在國會議員會館大會議室設置的選情中心。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日

韓國共同民主黨設於國會議員會館大會議室的選情中心在出口民調結果出爐的瞬間爆出巨大歡呼聲，慶祝共同民主黨候選人李在明大幅勝出。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日

韓國總統大選，國民力量選情中心設於國會圖書館內。出口民調顯示共同民主黨候選人李在明勝出，國民力量黨內人士面色凝重地走出選情中心。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日

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而截至晚間10時，開出5%的票，實際結果由金文洙以46.35%得票率暫時領先李在明的45.6%，改革新黨候選人李俊錫得票率則為7%。

由於這次大選是因前總統尹錫悅遭彈劾下台後進行的選舉，勝出的候選人將在6月4日立刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。（編輯：高照芬）1140603

李在明的支持者3日晚間在國會附近集結等待投票結果。（路透社）