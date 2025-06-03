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韓國大選李在明出口民調大勝金文洙 選情中心爆歡呼

2025/6/3 20:03（6/3 20:26 更新）
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韓國共同民主黨設於國會議員會館大會議室的選情中心在出口民調結果出爐的瞬間爆出巨大歡呼聲，慶祝共同民主黨候選人李在明大幅勝出。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
韓國共同民主黨設於國會議員會館大會議室的選情中心在出口民調結果出爐的瞬間爆出巨大歡呼聲，慶祝共同民主黨候選人李在明大幅勝出。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國今天舉行第21屆總統大選，隨著投票結束，主要電視台公布出口民調結果，共同民主黨候選人李在明預測將以12.4個百分點的差距大勝最大對手、國民力量候選人金文洙。

共同民主黨設於國會議員會館大會議室的選情中心在結果出爐的瞬間爆出巨大歡呼聲，聚集在此觀看結果的黨內人士身穿寫有李在明名字的藍色外套，用力鼓掌。

雖然李在明並未前往選情中心，還是有人帶頭高呼起李在明的名字。

隨著各地投票率預測開出，李在明在保守派票倉的優異表現也引起陣陣歡呼，現場的氛圍幾乎篤定李在明當選，眾人互相道賀，還在選情中心外合照留念。

部分支持者也位於國會附近的共同民主黨黨部前，從國會前就能遠遠聽到高喊李在明名字的歡呼，喜悅之情溢於言表。

同一時間，設於國會圖書館的國民力量選情中心則是氣氛低迷，黨內人士看到出口調查結果顯示金文洙候選人落後於李在明候選人10個百分點時，都露出了陰沉的表情，或與旁邊的人低聲交談，接著一個個垂頭喪氣地離開現場。

KBS、SBS、MBC等韓國三大電視台聯合公布的出口民調顯示，最大在野黨共同民主黨候選人李在明預估將以51.7%得票率，打敗執政黨國民力量候選人金文洙的39.3%。

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改革新黨候選人李俊錫得票率則預估為7.7%。

JTBC電視台公布的出口民調同樣是李在明勝出，得票率為李在明50.6%、金文洙39.4%、李俊錫7.9%。（編輯：高照芬）1140603

韓國總統大選，國民力量選情中心設於國會圖書館內。出口民調顯示共同民主黨候選人李在明勝出，國民力量黨內人士面色凝重地走出選情中心。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
韓國總統大選，國民力量選情中心設於國會圖書館內。出口民調顯示共同民主黨候選人李在明勝出，國民力量黨內人士面色凝重地走出選情中心。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
韓國大選投票結束，共同民主黨設於國會議員會館大會議室的選情中心，黨內人士聚集在此等候開票。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
韓國大選投票結束，共同民主黨設於國會議員會館大會議室的選情中心，黨內人士聚集在此等候開票。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
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