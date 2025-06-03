韓國總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國總統大選今天正式登場，選民將選出新一任領導人取代先前因戒嚴風波而下台的前總統尹錫悅。

法新社報導，上午6時已看到選民在首爾文來洞的投票站外排隊，80歲的柳鳳石（Yu Bun-dol，譯音）說：「我們是第一批抵達的人，希望我們的候選人能夠當選，總統大選是最重要的。」

中央選舉管理委員會表示，這場選舉已有超過1/3的登記選民於上週2天完成提早投票。這場大選的合格選民有4439萬人。

選前所有主要民調都顯示，共同民主黨候選人李在明以49%支持率遙遙領先，尹錫悅之前隸屬的執政國民力量推出的候選人金文洙以35%居次。

韓國總統任期為單一5年任期。

路透社報導，投票率預計會很高，投票站於上午6時開放，晚間8時結束。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

投票一結束，3家電視台便會公布出口民調結果。選票將首先透過機器分類、計票，接著由選務官員進行3次人工驗票，以確保準確性。

目前還不清楚結果會何時出爐。2022年大選時，李在明是於投票翌日凌晨3時左右承認敗選，2022年大選是韓國史上票數最接近的一次，差距不到1個百分點。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140603