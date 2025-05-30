加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
端午節各地多雲到晴 西半部防34度高溫
首頁 / 國際
韓國總統選舉
新聞專題
韓國總統選舉1/29
首頁 / 國際

中國犯台韓國是否伸援 李在明：外星人入侵才思考

2025/5/30 19:01（5/30 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明。（韓聯社）
韓國最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國6月3日將舉行總統大選，最大在野黨共同民主黨的候選人李在明最近受訪時，被問及若中國武力犯台，他是否會協助台灣？李在明則回說，他要等外星人入侵地球時才會思考此事。

根據「時代雜誌」（TIME）昨天刊出的訪問內容，李在明被問到，如果台灣遭到中國攻擊，他是否會向台灣提供援助，李在明回答說：「等外星人入侵地球的時候，我會思考這個問題。」

時代雜誌指出，李在明過去一直以對中國友好著稱，但他在競選演說時，已減少了部分相關言論，以爭取中間選民支持。

至於美韓兩國同盟的議題，李在明先前對華府的立場較冷淡，這與共同民主黨的傳統立場相符。

但在這次韓國總統大選的競選期間，李在明對美國的立場變得較為正面，這不僅是因為美國總統川普（Donald Trump）。

韓國國民大學（Kookmin University）教授蘭科夫（Andrei Lankov）表示：「韓國是世界上最親美的國家之一。即使韓國左派領導階層不太熱衷於美國，公開對抗也不會得到公眾認可。」

李在明去年3月曾公開質疑韓國時任總統尹錫悅政府介入兩岸關係的必要性，稱「中國與台灣的問題跟我們有什麼關係」，遭執政黨大批屈從中國。

google news透過 Google News追蹤中央社

當時李在明在一處市場拜票並提到尹錫悅的外交政策，他批評政府「為何要刺激中國，就說聲『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，這樣不就好了」，直言「中國跟台灣國內的問題變成怎樣，跟我們有什麼關係」。

這番言論引發執政黨國民力量強力砲轟，國民力量非常對策委員長韓東勳當時批評說，李在明的「謝謝」發言，再次證明了共同民主黨對中國的屈從態度。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140530

延伸閱讀
南韓總統候選人首場電視辯論 李在明親中言論成焦點南韓大選倒數 李在明：若當選將恢復與北韓熱線李在明獲韓國共同民主黨提名競選 人權律師再度挑戰總統大位韓媒：台灣重要性增 駐韓美軍縮減恐危及韓美同盟新聞回顧／韓在野黨領袖李在明稱台海與韓國無關 遭批屈從中國
李在明
韓國大選事前投票開跑 兩大黨候選人催票韓國總統大選倒數 李在明多家民調維持領先
韓國總統選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
韓國大選將近反中情緒高漲 中國使館發布安全提醒
21
更多編輯台推薦新聞：