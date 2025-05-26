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南韓大選倒數 李在明：若當選將恢復與北韓熱線

2025/5/26 09:54（5/26 10:10 更新）
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南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖取自facebook.com/jaemyunglee）
南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖取自facebook.com/jaemyunglee）
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（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓自由派總統候選人李在明今天在臉書（Facebook）表示，如果當選，他將尋求恢復首爾與平壤之間的溝通，包括透過軍事熱線。

路透社報導，南韓將於6月3日舉行大選，共同民主黨總統候選人李在明目前在民調中領先。他表示將「穩定管理」與中國的關係，稱雙方關係在前朝政府執政期間達到了「最糟狀態」。

除了與北韓及中國關係，李在明矢言他會致力將美國與南韓關係發展為「全面戰略聯盟」，原則性回應過去與日本的歷史與領土爭議，同時強化與美日之間的合作。

韓聯社報導，李在明選前在臉書公布他的外交政策與國家安全競選承諾。

李在明說，一旦當選，他將推行「務實」外交來維護國家利益，並鞏固韓美日三方合作。

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李在明表示：「我將以堅實的韓美同盟為基礎，推行以國家利益為中心的務實外交政策。我將重建因非法戒嚴而受損的韓美同盟信任基礎，並將其發展為面向未來的全面戰略聯盟。」

李在明說：「我將強化韓美日三邊合作。日本是一個重要的合作夥伴。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140526

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