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尹錫悅宣布退黨 籲支持國民力量黨總統候選人金文洙

2025/5/17 10:26（5/17 10:36 更新）
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韓國前總統尹錫悅。（路透社）
韓國前總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾17日綜合外電報導）韓國前總統尹錫悅今天在臉書（Facebook）上宣布退出保守執政黨「國民力量黨」，並呼籲選民支持國民力量黨總統候選人金文洙。

路透社報導，韓國提前在6月3日舉行大選，金文洙民調大幅落後自由派「共同民主黨」候選人李在明。

根據蓋洛普韓國（Gallup Korea）昨天公布民調，約29%支持金文洙，51%支持李在明。

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尹錫悅去年12月無預警戒嚴引發風波，之後遭到彈劾下台，導致提前總統大選。黨內同志曾呼籲他退黨，以爭取更多對他的行動持負面看法的溫和派選民支持。

尹錫悅今天發文說：「我將離開國民力量黨，以履行守護自由大韓民國的責任…請大家支持金文洙。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140517

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