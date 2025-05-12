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韓總統大選競選活動正式展開 李在明支持率領先

2025/5/12 12:36（5/12 13:32 更新）
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韓國最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明。（韓聯社）
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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國總統大選候選人們今天正式展開競選活動。大選將於今年6月3日舉行，有望終結前總統尹錫悅去年12月短暫宣布戒嚴引發的政治混亂。尹錫悅因此事被彈劾，今年4月初下台。

法新社報導，從今天開始的22天期間，6名正式登記的候選人將在全國各地造勢。

最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明目前在民意調查中以43%支持率遙遙領先。

李在明於2022年總統大選中以些微差距敗給尹錫悅，他感謝「在痛苦挫敗後協助重振旗鼓」的所有支持者，他對歡呼群眾說：「我承諾以勝利回報他們的支持。」

經過數天混亂的內部爭執後，保守執政黨「國民力量黨」昨天宣布正式推出前勞動部長金文洙參選。

根據最新數據，金文洙在民調中的支持率約為29%，他在首爾一處市場正式展開競選活動。

他今早對記者說：「我真心相信，我必須成為人民的總統，一個顧民生、拚經濟的總統。」

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專家認為，保守派的內部混亂削弱了他們的勝選機會，他們的處境已非常不利。

首爾大學政治學教授姜元澤（Kang Won-taek）說：「即將到來的選舉可能是李在明與其他反對者的爭鬥…然而問題在於，反對方，尤其是保守陣營，似乎極為分歧。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140512

#尹錫悅
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#金文洙
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