韓國執政黨整合失敗 撤銷總統候選人金文洙資格重啟提名

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（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓保守派「國民力量黨」今天放棄他們的總統候選人金文洙，重啟提名程序。距離總統大選不到4週，前總理韓悳洙加入國民力量黨，有意挑戰目前聲勢領先的自由派候選人李在明。

路透社報導，國民力量黨表示，黨內對於推出單一候選人的爭論日益激烈，決定放棄提名前勞動部長金文洙參加6月3日大選。

自由派「共同民主黨」候選人 李在明 李在明 黨籍：共同民主黨

生日：1964年12月22日

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事 看更多 關閉 目前在民調中明顯領先，有望接替保守派前總統尹錫悅成為下一任領導人。尹錫悅因去年12月短暫宣布戒嚴而遭國會彈劾，憲法法院今年4月判決彈劾案成立，尹錫悅被免職下台。

金文洙一週前在黨代表大會中獲選為總統候選人，他拒絕黨內力促與韓悳洙整合，稱自己是經民主程序選出的唯一合法候選人。

金文洙試圖阻止國民力量黨重啟提名程序，但昨天被法院駁回，這讓保守派人士得以於本週末就兩名人選進行表決。

金文洙陣營表示，國民力量黨撤銷提名他的決定已「違反憲法、黨章和任何人的常識」。

尹錫悅下台後，韓悳洙曾暫代總統一職，上週決定參選。韓悳洙說，他長期擔任公職，是領導國家應對經貿、外交挑戰的正確人選。

韓悳洙今天加入國民力量黨。國民力量黨希望在國家選舉委員會明天正式登記截止之前敲定新的候選人。

這場爭端讓保守派本已艱難的政權保衛戰雪上加霜，政策辯論也淪為次要；與此同時，李在明開始公布商業政策提案和針對北韓軍事威脅的國家安全倡議。

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韓悳洙和金文洙在民調中都遠遠落後李在明。

根據本月8日公布的全國調查結果，若李在明迎戰韓悳洙，將以44%支持率勝過韓悳洙的34%；若李在明面對金文洙，將以43%支持率壓倒金文洙的29%。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140510