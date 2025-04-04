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尹錫悅遭彈劾下台 新總統可能人選有他們

2025/4/4 16:49
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國前總統尹錫悅今天遭免職下台，各黨火速展開選舉相關工作。共同民主黨黨魁李在明、勞動部長金文洙、國民力量黨前代表韓東勳等都可能角逐總統大位。

韓國憲法規定，現職總統遭免職後60天內須選出新任總統，且投票日不受公職選舉法規定須在週三舉行的限制，預期最晚將在6月3日前任何一天舉行。韓國媒體分析，為提高投票率，投票日將避開連假，且盡可能確保各黨有足夠時間進行選舉相關工作，最有可能的日子還是6月3日星期二。

依規定，投票日必須在50天前確定，因此韓國代理總統韓悳洙預期將在4月14日前公告選舉投票日期。若投票日定在6月3日，各黨預計在5月10日至11日完成候選人登記。

根據韓國蓋洛普今天發表民調結果，各黨有力參選人中，仍以共同民主黨代表李在明的34%支持率遙遙領先，其次為勞動部長金文洙（9%）、國民力量前代表韓東勳（5%）。

●李在明

李在明1963年出生於慶尚北道安東市，畢業於中央大學法律系，曾作為人權律師與勞工律師活動，後進入政界，曾任城南市長、京畿道知事，並角逐總統大位但失利，現任最大在野黨共同民主黨黨魁。

李在明角逐上屆總統時對外交政策採實用主義立場，認為應以國家利益為優先，同時與美、中兩國維持合作關係。在尹錫悅上任後，曾多次批評韓國政府對中國態度，認為沒有必要刺激中國，展現明顯親中立場。

●金文洙

金文洙1951年出生於慶尚北道永川市，1970年進入首爾大學經營學系，但因牽涉學生運動遭開除，之後投身社會運動，1994年再次進入首爾大學經濟學系後順利畢業。

金文洙在1990年涉足政界，1996年當選國會議員，關注勞動、環境、交通與兒童保育議題，曾任京畿道知事，2024年7月獲尹錫悅提名為勞動部長官。

金文洙長期作為保守派政治人物活動，過去曾展現對兩韓統一的強烈支持，在外交上對中國等議題可能延續現任國民力量政府立場。

●韓東勳

韓東勳1973年出生於首爾，畢業於首爾大學法律系，與尹錫悅同為檢察官出身，曾任法務部長及國民力量黨魁。

韓東勳原本被認為是最受尹錫悅信任的心腹之一，但兩人之後因意見不合漸行漸遠。尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴後，韓東勳身為黨代表，更第一時間跳出來表示反對。

過去針對李在明的親中言論，韓東勳曾表示尹錫悅政府「不被中國牽著鼻子走、不被特定國家牽著鼻子走」。若當選總統，料將延續上屆政府對中政策，不過度親中。

共同民主黨除了李在明外，京畿道知事金東兗、全羅南道知事金瑛錄、前國務總理金富謙等都被認為可能角逐總統候選人。

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國民力量的有力參選人則包括首爾市長吳世勳、金文洙、大邱市長洪準杓、韓東勳，以及曾角逐上屆總統的議員安哲秀等。

若決定參選，包括李在明在內的現任中央、地方官員都必須盡快辭去黨職與公職。（編輯：陳妍君）1140404

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