韓政府拍板6/3大選日 將定為臨時公休日
2025/4/8 11:09（4/8 11:25 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國政府今天召開國務會議通過將6月3日週二為下屆總統選舉投票日，當天將配合選舉定為臨時公休日，各黨有力候選人也紛紛公布參選宣言，競選活動將於5月12日正式開跑。
韓國政府今天在代理總統韓悳洙主持的國務會議中拍板6月3日為總統選舉投票日，為提升投票率，當天將定為臨時公休日。此外，也將提供海外公民於駐外使館投票，並於5月29日至30日舉行事前投票，讓大選日當天無法參與的選民也能投下一票。
韓國憲法法院4日宣判採納前總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻下台，政府依法必須在宣判後60天內選出下屆總統，6月3日為最後期限。
原本6月3日舉行的大學入學考試模擬考，因與大選投票日撞期，將延後至4日舉行。
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韓悳洙在會議中表示，政府將與選舉管理委員會緊密合作，保證選舉公正、透明，值得國民信賴。
配合大選投票日，候選人登記定為5月10日至11日，若參選人為公務員身分，必須在5月4日前請辭。競選活動將自5月12日正式開跑，至大選前一天的6月2日為止。（編輯：張芷瑄）1140408
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