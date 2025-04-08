加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024總統立委選舉
投票日動態
新聞專題
投票日動態2/30
首頁 / 國際

韓政府拍板6/3大選日 將定為臨時公休日

2025/4/8 11:09（4/8 11:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國憲法法院4日通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅立即免職停權。（中央社製圖）
韓國憲法法院4日通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅立即免職停權。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國政府今天召開國務會議通過將6月3日週二為下屆總統選舉投票日，當天將配合選舉定為臨時公休日，各黨有力候選人也紛紛公布參選宣言，競選活動將於5月12日正式開跑。

韓國政府今天在代理總統韓悳洙主持的國務會議中拍板6月3日為總統選舉投票日，為提升投票率，當天將定為臨時公休日。此外，也將提供海外公民於駐外使館投票，並於5月29日至30日舉行事前投票，讓大選日當天無法參與的選民也能投下一票。

韓國憲法法院4日宣判採納前總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻下台，政府依法必須在宣判後60天內選出下屆總統，6月3日為最後期限。

原本6月3日舉行的大學入學考試模擬考，因與大選投票日撞期，將延後至4日舉行。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

韓悳洙在會議中表示，政府將與選舉管理委員會緊密合作，保證選舉公正、透明，值得國民信賴。

配合大選投票日，候選人登記定為5月10日至11日，若參選人為公務員身分，必須在5月4日前請辭。競選活動將自5月12日正式開跑，至大選前一天的6月2日為止。（編輯：張芷瑄）1140408

韓悳洙
尹錫悅遭彈劾 南韓代理總統召開國安會議防北韓挑釁尹錫悅陣營控彈劾審判不公正 難以接受宣判結果
尹錫悅
尹錫悅被免職下台 韓聯社：韓政府擬於6/3舉辦總統大選韓國會議長倡修憲限縮總統權力 大選日同步公投
投票日動態
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國總統大選決戰日 佛州挺川普民眾信心十足
59
更多編輯台推薦新聞：