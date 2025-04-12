首爾市長吳世勳不競選總統 譴責執政黨若無其事

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國首爾市長吳世勳今天宣布將不會競選第21屆總統，他對所屬政黨的總統尹錫悅遭彈劾表示懺悔，並對黨內在彈劾後仍若無其事準備選舉的氛圍感到憂心。

吳世勳今天上午在國民力量黨部召開記者會宣布將不參選總統，表示做為政治人物「行動力固然很重要，但在應該停止的時候也需要停下來的勇氣」，對於執政黨國民力量人士在尹錫悅彈劾後紛紛表態參選表達擔憂。

「尹錫悅政府的失敗，我們黨內所有人都難辭其咎」，吳世勳對這次通過彈劾案表示深刻反省與懺悔，也憂心「非我莫屬」的傲慢思維使韓國政治變得不正常。

他也指出，黨內在尹錫悅被彈劾下台後，若無其事地投入總統選舉，「在國民眼中會如何看待」，對一週來的發展表示惋惜與擔憂。

尹錫悅去年12月3日無預警宣布緊急戒嚴後，遭國會表決通過彈劾，也導致國民力量黨內意見分裂。憲法法院在本月4日判決採納，尹錫悅即刻免職，韓國依法將在6月3日選出下屆總統，各黨也紛紛投入備戰狀態。

相較在最大在野黨共同民主黨內支持率遙遙領先的前黨魁李在明，缺乏領導性人物的國民力量黨內許多人表態參選，包括勞動部長金文洙、前黨魁韓東勳、前大邱市長洪準杓、議員安哲秀、羅卿瑗，前議員劉承旼等。

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吳世勳表態不參選後，黨內參選人們皆對此表達遺憾或敬佩，認同吳世勳提出「再成長」、「與弱者同行」的主要議題，希望吸收吳世勳的支持族群。

另一方面，共同民主黨對此發表聲明，指出吳世勳不參選的決定是「理所當然」，稱此為國民力量面對大選應有的態度，「承認自己沒有參選的資格」。聲明也強調韓國的「不正常化」是從尹錫悅夫婦為開端，要糾正這種狀況，必須「審判至今仍擁護尹錫悅的國民力量」。（編輯：高照芬）1140412