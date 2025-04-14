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韓總統大選最新民調 在野領袖李在明48.8%領先群雄

2025/4/14 17:54
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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter今天公布的民調顯示，在新一屆總統大選熱門人選中，最大在野黨共同民主黨前黨魁李在明支持率達48.8%，領先其他候選人。

Realmeter受網媒「能源經濟新聞」委託於4月9日至11日期間，進行新一屆總統熱門人選支持率調查，調查對象為韓國年滿18歲以上的民眾，一共抽樣調查1506位選民。

民調結果顯示，李在明以48.8%支持率領先群雄，前勞動部部長金文洙為10.9%排名第二，代行總統職權的國務總理韓悳洙以8.6%緊追在後。

其後依序為執政黨國民力量黨前黨魁韓東勳（6.2%）、前大邱市長洪準杓（5.2%）、改革新黨議員李俊錫（3%）等人。

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在政黨民調方面，共同民主黨支持率達46.7%，較上次調查增加1.9個百分點；國民力量黨支持率為33.1%，下降2.6個百分點。兩黨支持率差距連續3週超出誤差範圍。

根據韓聯社，本次民調可信度為95%，抽樣誤差正負2.5個百分點，應答率為4.7%。（編輯：陳正健/核稿：嚴思祺）1140414

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