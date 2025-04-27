加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
韓國總統選舉
新聞專題
韓國總統選舉2/11
首頁 / 國際

韓最大在野黨提名前黨代表李在明 角逐總統大位

2025/4/27 18:17（4/27 21:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
共同民主黨27日正式提名前黨代表李在明，代表該黨角逐總統大位。（路透社）
共同民主黨27日正式提名前黨代表李在明，代表該黨角逐總統大位。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國將於6月3日舉行第21屆總統大選。最大在野黨共同民主黨今天正式提名前黨代表李在明（Lee Jae-myung），代表該黨角逐總統大位。

韓聯社報導，共同民主黨今天在京畿道高陽市的韓國國際展覽中心（KINTEX）公布黨內初選結果，李在明以89.77%得票率位居第一，當選黨內總統候選人。

另2名參選人金東兗和金慶洙的得票率則分別為6.87%和3.36%。

google news透過 Google News追蹤中央社

在2022年韓國上屆總統大選中，現年61歲、律師出身的李在明以該國民主歷史上最微弱的差距敗給現已遭罷免的前總統尹錫悅。

尹錫悅去年12月無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野混亂，而遭國會表決通過彈劾。憲法法院本月4日裁決彈劾案成立，即刻免職。（譯者：施施/核稿：陳政一）1140427

#尹錫悅
#共同民主黨
#國會
#韓國
#李在明
延伸閱讀
回顧》韓在野黨領袖李在明稱台海與韓國無關 遭批屈從中國韓國總統大選民調 李在明支持率38%維持領先優勢尹錫悅戒嚴風波落幕 如何統合社會救經濟成難題李在明獲韓國共同民主黨提名競選 人權律師再度挑戰總統大位
李在明
尹錫悅彈劾案4/4宣判 審理冗長引外界猜測
尹錫悅
韓國前總統文在寅遭起訴受賄 稱保守派政治報復美國關稅衝擊之際 川普長子下週訪韓
韓國總統選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
韓國總統大選民調 李在明支持率38%維持領先優勢
66
更多編輯台推薦新聞：