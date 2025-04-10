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李在明、韓東勳宣布參選 揭開韓國總統大選序幕

2025/4/10 18:04
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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國執政黨國民力量黨前代表韓東勳、最大在野黨共同民主黨代表李在明今天分別宣布參選下屆總統，為6月3日舉行的選舉正式揭開序幕。

路透社報導，前總統尹錫悅去年12月無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野混亂，而遭國會表決通過彈劾。憲法法院本月4日裁決彈劾案成立，即刻免職。韓國將於6月3日舉行總統選舉。

李在明今天發布影片，承諾將解決社會衝突主要根源的經濟兩極分化問題，強調自己感覺到，在尹錫悅發布戒嚴令後，這個問題已然加劇近日政治動盪。

現年61歲的李在明2022年參選總統時，以不到1個百分點的得票率差距功虧一簣，那是韓國歷屆總統選舉最小票差。

不過，去年他領導共同民主黨在國會大選中取得壓倒性勝利，在自由派選民中享有高支持度。

李在明昨天辭去黨魁一職，專心準備角逐大位。

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）4日宣布民調結果顯示，李在明以34%支持度，成為呼聲最高的下屆總統人選，遙遙領先73歲的前勞動部長金文洙（9%）和51歲的韓東勳（5%）。

除了李在明之外，韓東勳今天也加入首爾市長吳世勳、國會議員安哲秀等潛在或已經宣布角逐大位人選的行列。預期還會有更多人宣布參選，不過目前民調結果顯示，除了李在明之外，其他人選的支持度都只有個位數。

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韓東勳曾任法務部長及國民力量黨魁，原本被認為是最受尹錫悅信任的心腹之一，但兩人之後因意見不合漸行漸遠。尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴後，韓東勳身為黨代表，更第一時間跳出來表示反對。

值得注意的是，李在明的參選資格仍可能因為他所涉多起司法案件而面臨不確定性。是否會有任何一起進行中的訴訟成為他總統之路的絆腳石，仍在未定之天。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140410

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李在明參選韓國總統 宣布請辭共同民主黨魁韓國總統大選6/3舉行 各黨有力人選紛紛宣布參選
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