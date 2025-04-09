李在明參選韓國總統 宣布請辭共同民主黨魁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國最大在野黨共同民主黨代表李在明今天宣布請辭，同時表示「現在又有新的工作要展開」，意即宣布參選第21屆總統。

李在明 李在明小檔案 黨籍：共同民主黨

生日：1964年12月22日

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

主要政見：

擴大公共住宅供給

新設土地持有稅以防止投機行為

保障基本所得、基本住宅

增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率

外交上以延續文在寅政府方針為基礎 看更多 關閉 今天在國會舉行的最高委員會議中宣布請辭共同民主黨代表一職，表示將投入「新的工作」，意指將參選總統，結束2022年8月至今的黨魁工作。

「雖然剛出發時情勢險峻，至少在卸任時狀況已經好轉」，他說，「現在的國會議員真的都很認真學習，雖然不知道國民力量（執政黨）如何，但（共同）民主黨議員們都很努力。」

他也提到近來暴跌的股市與韓元兌美元匯率，「為什麼會發生這種事呢？」李在明認為，都是因為前總統尹錫悅遭彈劾帶來的混亂導致，並暗指現任政府未能照顧到國民所面對的各種問題。

李在明的官方YouTube頻道介紹詞已經改為「感謝各位陪伴我的國民，走向偉大的大韓民國的嶄新道路，我將與各位一同前行。」昭示競選下屆總統大位的決心。

共同民主黨預計在5月初選出黨內候選人，除李在明外，共同民主黨內的「非明系」也已為爭取候選人之位開始行動。京畿道知事金東兗今天上午在赴美出差前，於仁川國際機場向媒體宣布參選，他這次訪美預計與經濟專家會面，商議美國保護關稅政策的解決方案。

透過 Google News 追蹤中央社

共同民主黨內最早在7日宣布參選的前國會議員金斗官，則率先拜訪共同民主黨籍的前總統文在寅。他在今天前往前總統盧武鉉墓地祭拜並拜訪盧武鉉夫人權良淑後與文在寅會面，表達「延續盧武鉉與文在寅精神」的意志，打造「共同民主黨直系候選人」的形象。

執政黨國民力量預計在5月3日選出黨內候選人，包括議員安哲秀、勞動部長金文洙都已宣布參選，首爾市長吳世勳今天也向媒體發布通知，將在13日正式宣布參選。（編輯：陳慧萍）1140409