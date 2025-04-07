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尹錫悅被免職下台 韓聯社：韓政府擬於6/3舉辦總統大選

2025/4/7 09:17（4/7 09:35 更新）
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圖為韓國前總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國憲法法院上週裁定總統尹錫悅的彈劾案成立，即刻免職。韓國聯合新聞通訊社報導，一名官員今天透露，政府暫時決定於6月3日舉辦總統大選，將於本週內閣會議確定日期。

一名高階政府官員告訴韓聯社，代理總統韓悳洙打算在預定明天召開的內閣會議中確認日程安排。

憲法法院本月4日因尹錫悅去年底短暫宣布戒嚴，裁定彈劾案成立，韓國須在60天內選出新總統。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140407

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