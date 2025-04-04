尹錫悅彈劾案通過即刻免職 支持與反對群眾兩樣情

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）南韓憲法法院今天上午11時（台北時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案宣判，做出了8位法官全員一致通過彈劾案的決定。等待的集會群眾陷入2種情緒，尹錫悅支持者憤怒落淚，支持彈劾的民眾則是高喊「正義終將勝利」等口號狂歡。

首爾漢南洞總統官邸、憲法法院周邊等地點，今天各自舉行支持與反對彈劾尹錫悅的大規模集會。宣判出爐前，民眾透過現場搭起的大螢幕觀看法院直播，隨著宣判開始，喧鬧的現場一瞬間變得鴉雀無聲，有人雙手合十祈禱，氣氛相當緊張。

當憲法法院代理院長文炯培唸出，「現在時間上午11時22分，通過罷免被彈劾人總統尹錫悅」，現場情緒分成兩極。

支持尹錫悅民眾爆出一片嘆息與哀嚎，有支持者激動落淚，還有人高聲怒批憲法法院做出錯誤的判決。集會發言人登上舞台表示，無法相信憲法法院全體一致通過彈劾案，主張要組織「國民抵抗委員會」展開全民抗爭。

主導反對彈劾陣營的牧師全光焄表示，要以抗議南韓首任總統李承晚的419革命規模來應對尹錫悅被彈劾，呼籲支持者明天下午1時在光化門集會，持續抗議活動。

憲法法院附近，有1名支持者用警棍敲碎巴士玻璃，遭到警方逮捕。

韓國憲法法院4日上午就總統尹錫悅彈劾案宣判，憲法法院前守備森嚴。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月4日

韓國憲法法院4日上午就總統尹錫悅彈劾案宣判，大批示威民眾聚集在總統官邸附近。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月4日

在漢南洞總統官邸前聆聽宣判的尹錫悅支持者紛紛爆出怒罵，有人怒摔塑膠椅，有人高喊「國家完了」，還有支持者揮舞美國國旗相互安慰，「我們還有川普」。

由於先前有支持尹錫悅的YouTuber發表極端言論，表示「彈劾若通過，就要砸爛憲法法院玻璃窗」、「彈劾通過，就開車癱瘓首爾交通」，警方擔心發生暴力事件，對多名YouTuber進行監控，並事先警告若出現暴力事件，將追究刑事與民事責任。

為了應對可能的突發情況，總統官邸在宣判開始前就部署了穿上鎮暴裝備的大量警力，加強戒備。反彈劾集會預料將持續至今晚，警方也會留守現場直到活動結束。

聚集在安國站附近、希望通過彈劾的民眾則是在結果出爐後高聲歡呼、相互擁抱，開始慶祝狂歡。

群眾揮舞旗幟，高喊「正義終將勝利」、「罷免內亂主謀，人民勝利」等口號，現場開始播放反尹錫悅神曲、韓團少女時代出道作品Into the New World，群眾跟著合唱，盡情享受勝利的喜悅。

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根據警方的非正式統計，今天支持彈劾的集會人數為安國洞1萬人、漢南洞約6000人。支持罷免的「燭光行動」將於晚間7時在市廳站附近舉辦「建設民主政府、清算內亂勢力」燭光音樂會。

韓國警方今天出動30個機動部隊（約1800人）在總統官邸周邊加強戒備，為了防止激動群眾轉戰國會，國會前也部署了20個機動部隊（約1200人）。另外，為了保護大使館、法院等重要機關，另有47個機動部隊（約3000人）分布於首爾各地維安。（編輯：張芷瑄）1140404