尹錫悅遭彈劾下台 韓國憲法法院指違背憲法責任、背叛國民信任

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）韓國憲法法院今天針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，8名法官一致通過彈劾案。憲法法院認為尹錫悅違背憲法賦予他的責任，背叛國民對他的信任。

韓國電視台分析，雖然這次彈劾案有很多爭議，但從結果來看，憲法法院幾乎在所有爭議點都採納了國會的主張，可以說是全面支持彈劾尹錫悅。

尹錫悅在2021年6月宣布投入政界，僅8個月後就當選總統。他在任內面對朝小野大始終難以推動施政，與夫人金建希也不斷捲入各種質疑與爭議。

尹錫悅去年12月3日透過對國民談話，無預警發布緊急戒嚴，引發朝野混亂，被認為是違法違憲的非常戒嚴，最終他成為繼盧武鉉、朴槿惠之後，第3個被送上彈劾審判台的韓國總統，並成為朴槿惠之後，第2個遭彈劾成功的總統。

有關尹錫悅宣布戒嚴的合法性，憲法法院代理院長文炯培宣判時表示，根據憲法與戒嚴法，實施非常戒嚴的要件是需發生戰爭、事變，或是與此相當的國家緊急狀態，例如實際陷入交戰，或是社會秩序極度混亂，導致行政與司法功能行使困難。

他表示，被彈劾人認為，由於在野黨掌握多數席位，並推動彈劾案、單方面行使立法權、試圖削減預算等行為，已構成重大危機情況。被彈劾人主張，在他就任後到宣布戒嚴為止，國會已經對包括海洋部長、檢察總長、監察院長等在內，共提出了20件彈劾案，引發國會是否把彈劾制度作為對政府施壓手段的疑慮。

文炯培表示，然而這次戒嚴宣布當時，針對檢察總長等人的彈劾審判程序仍在進行，被彈劾人主張在野黨單方面通過的法案也尚未實際生效。至於預算，由於當時仍在執行2024年的預算，因此戒嚴宣布當時沒有任何實質性影響。

他表示，因此無法認為國會在提出彈劾案或是審議預算案等行使權限的情況下，造成實際的重大危機情勢。

影片來源：中央社

文炯培進一步表示，即使國會行使權限時違法或不當，被彈劾人也可以透過總統職務要求重新審議等權力行使方式因應，不能把行使國家緊急權正當化。

他表示，被彈劾人主張的國會職權行使導致的國會癱瘓問題，應該透過政治、制度或司法手段加以解決，並非是透過動員軍隊來處理的事務。被彈劾人這次不僅止於宣布戒嚴，還進一步動員軍警干涉國會，已經構成違反憲法及法律的行為。

文炯培表示，被彈劾人與國會之間的對立，不應單方面歸咎於任何一方，本質上是民主主義制度下應該透過政治過程解決的問題。被彈劾人應該尊重作為國民代表機關的國會，視為協助治理的對象，但被彈劾人卻將國會視為應該予以排除的對象，這破壞民主政治的基本前提，與民主主義精神不相容。

他表示，面對國會牽制與政治困境，被彈劾人違憲、違法地宣布戒嚴，延誤國家經濟與外交等諸多事務，造成社會混亂、民心不安，對政治與外交秩序帶來巨大衝擊。

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文炯培最後表示，「作為全體國民的總統，被彈劾人動用軍警，破壞國會等憲政機關的權限、侵犯國民基本權利，違背了憲法賦予他的責任，背叛了國民對他的信任」。

他強調，「被彈劾人的違憲違法行為嚴重違背憲政秩序，絕不可容忍。他所造成的憲政危害與社會影響，遠大於罷免總統帶來的國家損失。最終，憲法法院8名審判官（法官）一致認定彈劾案成立。」（編輯：周永捷）1140404

（中央社製圖）