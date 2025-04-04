尹錫悅彈劾下台 韓通訊軟體KakaoTalk一度當機

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國憲法法院今天判決總統尹錫悅彈劾成立，尹成為韓國第二位被彈劾下台總統。宣判結果剛出爐當下，韓國最大即時通訊應用程式KakaoTalk一度當機，股市旋即下跌。

韓聯社報導，在憲法法院當地時間上午11時22分（台北時間10時22分）左右宣判尹錫悅彈劾成立應即刻去職後，許多KakaoTalk用戶發現無法即刻收、發訊息，出現延遲。

Kakao公司發言人表示「由於流量突然暴增，部分用戶的消息傳遞發生暫時延遲，問題已透過緊急措施解決」。

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據報導，Kakao事前其實已將容流量提高至平時的3到10倍，以因應憲法法院宣判後可能出現的流量激增。

綜合韓國「中央日報」與美國財經新聞網CNBC報導，韓國綜合股價指數（Kospi）在11時許曾短暫漲回2500點門檻，在彈劾宣判出爐不久後反轉下跌0.59%，但科技創新類股Kosdaq指數上漲0.74%。韓元匯率上漲1%。（譯者：陳亦偉）1140404