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尹錫悅陣營控彈劾審判不公正 難以接受宣判結果

2025/4/4 11:58（4/4 12:19 更新）
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支持總統尹錫悅的韓國民眾3日在憲法法院外手舉標語力挺。（美聯社）
支持總統尹錫悅的韓國民眾3日在憲法法院外手舉標語力挺。（美聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國憲法法院在當地時間今天上午11時就總統尹錫悅彈劾案宣判，決定採納國會提出的彈劾案，即刻遭免職的尹錫悅陣營在宣判後表示無法接受結果，指控審判過程未遵守法律程序，並不公正。

韓國憲法法院8位大法官今天一致通過採納尹錫悅彈劾案，尹錫悅在當地時間11時22分遭罷免。尹錫悅的律師團代表尹甲根在宣判後於憲法法院前接受媒體訪問，指控這次彈劾案審判從準備過程開始就未遵守法律程序，並未公正進行。

尹甲根對這次宣判結果表示遺憾，認為法院在判決理由中承認作為總統無可奈何的決定，但卻排除政治原因，感嘆大法官們的決定「見樹不見林」，再次表示惋惜。

尹錫悅今天並未出庭聽取宣判，據稱仍待在總統官邸。對於尹錫悅是否會離開官邸，是否有意提出不服，以及尹錫悅是否會親自發表立場等提問，尹甲根都未回應。

相較於不滿結果而快速退場的尹錫悅陣營，國會端則在大法官宣布採納彈劾案後拍手慶賀，國會法制司法委員會委員長鄭清來向媒體表示，這次判決結果相當正當且理所當然，讚許大法官以憲法懲治了「憲法的敵人」。

為了避免宣判結果導致大量示威人潮衝突，代理總統韓悳洙在結果出爐後就下達緊急指示，要求盤點主要憲法機關、政府機構、首爾市中心人潮擁擠地區等地示威狀況，將治安視為最優先事項。

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繼前總統朴槿惠之後，韓國第2度面臨總統遭罷免的狀況，韓悳洙表示面對韓國憲政史上第2次這種不幸的狀況，他作為代理總統將以民生經濟、忠實履行政府角色為最優先，避免國家安保及外交狀況出現空白，維持穩固安保態勢與安全秩序。

根據韓國法律規定，總統遭彈劾時，應在憲法法院宣判後60天內選出下屆總統，亦即韓國最晚將在6月3日舉行大選。（編輯：張芷瑄）1140404

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韓國憲法法院4日上午就總統尹錫悅彈劾案宣判，民眾一早守在憲法法院鄰近路口等待宣判結果。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月4日
韓國憲法法院4日上午就總統尹錫悅彈劾案宣判，民眾一早守在憲法法院鄰近路口等待宣判結果。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月4日
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