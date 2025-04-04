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尹錫悅彈劾案通過即刻免職 韓國憲法法院8大法官全數同意[影]

2025/4/4 10:48（4/4 12:19 更新）
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（中央社記者戴雅真東京4日專電）南韓憲法法院今天上午11時（台北時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，決定採納國會提出的彈劾案。憲法法院代理院長文炯培宣判，憲法法院8位大法官一致通過彈劾。

文炯培在判決中表示，「國會行使彈劾權與預算審議等職權，無法認定在戒嚴宣布當時，實際造成重大危機狀況」。

他並補充說，「即使國會行使權限時違法或不當，被彈劾人也可以透過總統要求重新審議等平時的權力行使方式加以因應，因此無法把行使國家緊急權正當化」。

文炯培表示，「宣布戒嚴前，（尹錫悅）確實曾簡單向國務總理及2位國務委員說明要戒嚴，這個事實可以被承認。但被彈劾人沒有向戒嚴司令官等人說明這次戒嚴的具體內容，也沒有給其他成員提供陳述意見的機會，考量這些情況，難以認定宣布戒嚴經過實質審議」。

他表示，「被彈劾人即使在國務總理與國務委員沒有在戒嚴令上副署的情況下仍宣布戒嚴，且未公布施行時間、地區與戒嚴司令官，也沒有立即通報國會，違反了憲法與戒嚴法規定的非常戒嚴宣布程序要件」。

尹錫悅去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，引發朝野混亂，同年12月14日遭國會表決通過彈劾，憲法法院為此進行11次開庭辯論，以決定是否要正式解除尹錫悅職務。

目前遭停職的尹錫悅曾表示，他從未打算徹底實施緊急軍事統治，而是希望對在野共同民主黨濫用國會多數的行為發出警告，認為這可能會毀滅國家。

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在憲法法院2月25日結辯前，尹錫悅在最後陳述中表示，他決定宣布戒嚴是要籲請人民對抗「反國家勢力」、親北韓分子和反對派僵局。在彈劾案最後陳述中，代表國會的律師尋求將尹錫悅免職，並將他與獨裁者相提並論。

憲法法院目前有8位大法官、1席懸缺，根據南韓憲法，須有至少6位大法官同意才能判決將尹錫悅解職。（編輯：張芷瑄）1140404

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（中央社製圖）
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圖為韓國憲法法院日前就總統尹錫悅彈劾案開庭情況。（路透社）
圖為韓國憲法法院日前就總統尹錫悅彈劾案開庭情況。（路透社）
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