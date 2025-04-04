司法悍將到爭議纏身 尹錫悅緊急戒嚴葬送政治路

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）檢察官出身的尹錫悅曾偵辦過韓國前總統朴槿惠閨密干政案、起訴三星集團副會長李在鎔，但他從政後至擔任總統期間爭議不斷，去年底一意孤行宣布緊急戒嚴，最終葬送政治生涯，執政不到3年就遭彈劾下台。

尹錫悅在2022年5月10日接任韓國總統職務，去年12月3日無預警宣布戒嚴後遭國會彈劾，在任期將近2年11個月的今天黯然下台。

曾偵辦過韓國前總統朴槿惠閨密案、於文在寅任期內掌握檢察大權的尹錫悅，當年以「無法坐視韓國憲法精神與法治體系繼續崩壞」為由請辭檢察總長後，與保守黨國民力量聯手角逐總統大位，最終以極小差距，擊敗共同民主黨對手李在明，走向權力巔峰。

但他從競選總統大位期間就接連傳出不少爭議，包括多次失言，家人學歷造假、詐騙等醜聞，之後更與時任國民力量代表李俊錫內鬨，導致支持度大跌。在當上總統後，爭議更是不減反增。

尹錫悅剛確定當選總統後不久，就提出要將總統辦公室從原先的青瓦台搬到龍山國防部大樓，雖然外界對此提出經濟性及安全性等多種問題質疑，他仍堅持動用大量人力物力轉移總統辦公室，不合理程度甚至傳出是為「風水」問題堅決搬遷。

但換了風水，顯然還是沒能為尹錫悅「改運」。尹錫悅上任後3個月內就因搬遷總統辦公室、妻子金建希與岳母偽造文書等爭議，支持率從52%大跌至24%；同年8月在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪韓時，以休假為由未接見裴洛西，再次引發爭議。

次月，尹錫悅出訪美國時又疑似發生失言風波。當時電視台拍到尹錫悅疑似在提到時任美國總統拜登（Joe Biden）與國會議員時說粗話，但總統辦公室堅稱是電視台錯誤解讀，因此與韓國MBC電視台槓上，之後禁止MBC記者搭乘專機採訪，引發干預新聞自由爭議。

而在政治表現上，尹錫悅政府提出勞動、年金、教育、醫療、少子化等4+1改革，其中就醫療改革提出擴大醫學院招生人數，引發年輕住院醫生不滿而爆發大型罷工、休學潮，使留守醫院的其餘醫生及護理人員苦不堪言，更有許多病患因此無法得到及時治療。但在政府強硬態度下，醫學院增員問題至今仍未獲適當處理。

在外交上，尹錫悅政府較前任政府更加強調韓美同盟及美日韓合作關係，但在拉近與日本關係時，透過二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償解決方案，爭取與日本恢復「穿梭外交」的方式，不僅引起國內反彈，在獨島（日本稱為竹島）主權、徵用工及慰安婦等歷史爭議上仍未獲得真正解決。

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在一片罵聲中跌跌撞撞前行的尹錫悅，最終在去年12月3日宣布緊急戒嚴，他主張希望藉此「警告」國民當前國家處於緊急狀態，指控在野黨阻撓導致國政無法正常運作。但憲法法院最終並未接受尹錫悅的說法，認為這些問題都必須透過法律程序、溝通來解決，並不符合憲法中所規定的戒嚴條件，也讓尹錫悅遭提前免除總統職務。

尹錫悅先前因身為現職總統，擁有憲法保障的特權，除內亂及外患罪之外，不能成為刑事起訴對象。 而據法律界說法，尹錫悅確定遭免職後，韓國檢方將追加起訴尹錫悅濫用職權，預期將針對尹錫悅繼續進行各種調查，包括金建希收受名牌包爭議、干涉選舉等質疑，都可能成為調查對象。（編輯：田瑞華）1140404