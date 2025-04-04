尹錫悅遭彈劾聲明致歉「很遺憾也很抱歉未能符合國民期待」

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國憲法法院今天通過前總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅遭免職下台。他發表聲明向支持者致謝，並表示很遺憾也很抱歉未能符合國民期待。

尹錫悅稍早透過律師團發布簡短書面聲明，表示很榮幸可以在這段時間內為韓國盡一份心力，「謝謝各位支持如此不足的我、為我加油」，「很遺憾，也很抱歉沒能符合國民的期待」。

韓國憲法法院8位大法官今天一致通過採納尹錫悅彈劾案，尹錫悅在當地時間11時22分遭罷免（台北時間10時22分），即刻免職。

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尹錫悅的律師團代表尹甲根在宣判後於憲法法院前接受媒體訪問，指控這次彈劾案審判從準備過程開始就未遵守法律程序，並未公正進行，難以接受這次結果。

對此，憲法法院回應國會進行彈劾及一切審判過程都依法辦理，並無程序問題，不採納尹錫悅陣營的主張。（編輯：周永捷）1140404

影片來源：中央社