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韓國憲法法院通過尹錫悅彈劾案 即刻免職
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韓國憲法法院通過尹錫悅彈劾案 即刻免職[影]

2025/4/4 10:23（4/4 10:52 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國憲法法院今天上午就總統尹錫悅彈劾案宣判，決定採納國會提出的彈劾案，尹錫悅將立即被免職。

尹錫悅去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，引發朝野混亂，同年12月14日遭國會表決通過彈劾，憲法法院今天宣布判決結果。

隨著憲法法院宣布採納彈劾，尹錫悅將立即被免職，韓國必須在60天內舉行下屆總統大選。（編輯：周永捷）1140404

影片來源：연합뉴스TV
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