韓在野黨提案彈劾代理總統崔相穆 質疑參與叛亂

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國總統尹錫悅彈劾案尚未宣判，韓國最大在野黨共同民主黨等在野黨今天再次提出對代理總統崔相穆的彈劾案動議，並質疑崔相穆參與叛亂。

共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、基本所得黨及社會民主黨今天聯合提出對代理總統職務的經濟副總理崔相穆的彈劾動議，理由是即使憲法法院上月底已裁定崔相穆不任命新任大法官有損國會權責、屬違憲行為後，崔相穆至今仍未任命。

此外，彈劾事由還提及崔相穆在去年戒嚴事件時收到指示文件等，涉嫌參與叛亂；以及未任命「內亂常設特檢」候選人等。

共同民主黨表示，提出彈劾議案是為了糾正政府公然無視憲法法院判決、蔑視憲法法院的行為；強調蔑視憲法法院就等於蔑視憲法秩序、蔑視韓國體制本身。

彈劾高級公職人員的議案必須在提交後第一次國會全體會議報告後的24至72小時內進行表決。但由於對國務總理韓悳洙的彈劾審判結果預計於24日公布，之後還有總統尹錫悅的彈劾宣判，對崔相穆彈劾案的表決時機存在不確定性。

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若國會議長禹元植未依在野黨提出的日程召開全體會議，彈劾案有可能因無法進行表決而被廢止。韓聯社引述議長辦公室官員說法報導，禹元植方同樣認為崔相穆的行為值得彈劾，但目前對彈劾保持謹慎態度。

對此，執政黨國民力量則批評彈劾崔相穆是「紊亂國政的行為」、「洩憤的彈劾」，並主張「放棄經濟副總理就等於放棄經濟」，暗指共同民主黨才是真正的反叛勢力。（編輯：田瑞華）1140321