尹錫悅獲釋 法界：程序問題不影響彈劾審判

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（中央社記者戴雅真東京8日專電）韓國總統尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統，今天獲釋返回官邸，總計被拘留52天。拘捕被取消是否影響憲法法院彈劾審判，韓國法律界普遍認為，這只是程序問題，不會對彈劾審判產生實質影響。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，導致韓國陷入政治動盪。尹錫悅去年12月遭國會停職，今年1月因涉叛亂罪名被捕。憲法法院2月開庭審理尹錫悅彈劾案，2月25日結束最後一次庭審，預計3月中旬宣布判決結果。

尹錫悅的彈劾案審判，主要焦點在於他是否違憲宣布戒嚴，因戒嚴只在國家緊急狀態之下或戰爭時期才實行。

彈劾案如果被駁回，尹錫悅將即刻復職。若憲法法院認為尹錫悅確實嚴重違憲、違法，將通過罷免尹錫悅，必須在宣判後60天內、也就是預計在5月中重新舉行總統大選。

首爾中央地方法院7日接受尹錫悅方面提出「取消逮捕令」的申請。法院認為，由於拘留期限已經到期，尹錫悅已經被提起公訴，同時認為韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）在調查過程中確實存在程序性問題，因此決定取消逮捕令，檢方也決定不提起抗告，尹錫悅於今天傍晚獲釋返回官邸。

儘管有意見認為，法院取消逮捕令的決定可能會影響憲法法院即將做出的彈劾案判決，但法律界普遍認為，這個決定對審判的影響極小。

韓國先驅報報導，慶熙大學法學部教授鄭亨根表示，「憲法法院是獨立於法院的機構，因此不會受到影響」。他還表示，刑事法庭審理的是內亂罪等指控，憲法法院審理的是尹錫悅是否依照憲法規定宣布緊急戒嚴，是否違反憲法和法律，兩者是不同的議題。

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他認為，取消逮捕令可能反而會促使憲法法院提早做出判決。

律師金志赫（音譯）表示，取消逮捕令只是程序上的問題，和總統宣布戒嚴是否違反憲法和法律的彈劾審判沒有直接關係。（編輯：唐聲揚）1140308