韓國總統尹錫悅獲釋 律師代發聲明感謝法官與支持者

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（中央社記者戴雅真東京8日專電）今年1月起被拘留52天的韓國總統尹錫悅今天獲釋，他的律師代發聲明感謝法官糾正了非法行為，也向在寒冷天氣中為他加油的國民及未來世代表達謝意。

韓國檢方今天表示，法院決定撤銷拘留尹錫悅，檢方「尊重法院決定」將不會提出抗告，從今年1月起被拘留的尹錫悅因此得以獲釋。

今天上午開始，尹錫悅被關押的京畿道首爾拘留所就陸續有支持者聚集。隨著他可能獲釋的消息傳開後，聚集的支持群眾人數不斷增加。

身穿西裝外套、白色襯衫的尹錫悅在當地時間下午5時49分左右乘坐警車抵達拘留所大門，隨後下車步行到馬路中央，向支持者鞠躬並舉手致意，並沒有發言。聚集在拘留所前的數百名支持者高喊尹錫悅的名字，高聲歡呼。尹錫悅隨後再次上車，乘車回到位於首爾龍山區漢南洞的官邸。

律師代為發表尹錫悅的口述聲明表示，「首先要感謝中央地方法官的法官們，他們勇敢且果斷地糾正了非法行為。此外，我要向在寒冷天氣中依舊為我加油的諸多國民們，以及未來世代表達深深謝意。我也要感謝國民力量黨的領導層級相關人士的支持。」

尹錫悅表示，「當我聽聞有人因為我被拘留而選擇結束生命的不幸消息時，我感到無比悲傷，真誠地為他祈求冥福。此外，還有一些人因為我被捕的事件仍受到監禁，祈求他們能夠儘早獲釋。還有人因為總統憲法職權而履行身為公務人員的職務，因此遭受磨難。我祈求他們早日獲釋、身體安康。」

他表示，「有一些人在進行絕食抗議，我很擔心他們的健康狀況。既然已經充分傳達了自己的意志，希望他們現在能夠停止絕食，保重身體。最後，要再次向所有國民深深鞠躬致謝。」

尹錫悅今年1月中旬被控涉嫌叛亂而被捕，他的法律團隊請求取消逮捕令，已獲法院接受。尹錫悅的律師團隊聲稱，檢方花太久時間才起訴，因此他是遭到非法拘留。

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尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，理由是必須根除「反國家」分子，但僅6小時後就因國會表決反對而解除戒嚴。他曾說，他從未打算徹底實施緊急軍事統治。數週後，尹錫悅被在野黨領導的國會彈劾，他被控宣布戒嚴而違反憲法義務。

尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統。（編輯：田瑞華）1140308