韓國檢方決定不上訴 尹錫悅被捕52天獲釋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京8日專電）韓國聯合通訊社報導，韓國檢方決定不對法院取消總統尹錫悅的裁決提出上訴，他今天獲釋。當傳出檢方可能釋放尹錫悅的消息後，聚集在首爾拘留所前的數百名支持者高喊尹錫悅的名字，高聲歡呼。尹錫悅傍晚接近6時步出拘留所大門，向支持者致意。

今天上午開始，尹錫悅被關押的京畿道首爾拘留所就陸續有支持者聚集。隨著他可能獲釋的消息傳開後，聚集的支持者群眾人數不斷增加。

尹錫悅今年1月中旬被控涉嫌叛亂而被捕，他的法律團隊請求取消逮捕令，已獲法院接受。尹錫悅的律師團隊聲稱，檢方花太久時間才起訴，因此他是遭到非法拘留。

透過 Google News 追蹤中央社

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，理由是必須根除「反國家」分子，但僅6小時後就因國會表決反對而解除戒嚴。他曾說，他從未打算徹底實施緊急軍事統治。數週後，尹錫悅被在野黨領導的國會彈劾，他被控宣布戒嚴而違反憲法義務。

尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統。（編輯：周永捷）1140308