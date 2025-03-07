韓國戒嚴風波尹錫悅被控叛亂 法院撤銷羈押放人

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國聯合通訊社報導，身陷彈劾案的韓國總統尹錫悅今天從拘留所獲釋，他的法律團隊請求取消逮捕令，已獲法院接受。他因短暫宣布戒嚴，今年1月中旬被控涉嫌叛亂而被捕。

綜合法新社和路透社報導，尹錫悅的律師上月提出取消逮捕令的請求，聲稱檢方花太久時間才起訴，因此他是遭到非法拘留。

韓聯社提到，尹錫悅將在非羈押狀態下繼續受審。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，理由是必須根除「反國家」分子，但僅6小時後就因國會表決反對而解除戒嚴。他曾說，他從未打算徹底實施緊急軍事統治。

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數週後，尹錫悅被在野黨領導的國會彈劾，他被控宣布戒嚴而違反憲法義務。

尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140307