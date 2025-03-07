加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
韓國戒嚴風波
韓國戒嚴風波
新聞專題
韓國戒嚴風波1/300
首頁 / 國際

韓國戒嚴風波尹錫悅被控叛亂 法院撤銷羈押放人

2025/3/7 14:11（3/7 15:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國法院7日接受總統尹錫悅取消逮捕令的請求後，總統警衛車進入首爾拘留所。（韓聯社）
韓國法院7日接受總統尹錫悅取消逮捕令的請求後，總統警衛車進入首爾拘留所。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國聯合通訊社報導，身陷彈劾案的韓國總統尹錫悅今天從拘留所獲釋，他的法律團隊請求取消逮捕令，已獲法院接受。他因短暫宣布戒嚴，今年1月中旬被控涉嫌叛亂而被捕。

綜合法新社和路透社報導，尹錫悅的律師上月提出取消逮捕令的請求，聲稱檢方花太久時間才起訴，因此他是遭到非法拘留。

韓聯社提到，尹錫悅將在非羈押狀態下繼續受審。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，理由是必須根除「反國家」分子，但僅6小時後就因國會表決反對而解除戒嚴。他曾說，他從未打算徹底實施緊急軍事統治。

google news透過 Google News追蹤中央社

數週後，尹錫悅被在野黨領導的國會彈劾，他被控宣布戒嚴而違反憲法義務。

尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140307

#尹錫悅
#國會
#憲法
#韓國戒嚴
圖為韓國總統尹錫悅1月21日下午出席彈劾案開庭。（路透社）
圖為韓國總統尹錫悅1月21日下午出席彈劾案開庭。（路透社）
延伸閱讀
政治陣營對立撕裂韓國社會 民眾認知嚴重度6年來最高韓國執政黨前黨魁出書爆料 尹錫悅黃湯下肚狂吼要戒嚴尹錫悅彈劾案宣判日 周邊地鐵管制出入尹錫悅爭取駁回彈劾 控外部勢力入侵尹錫悅不認叛亂罪 反對黨：若戒嚴成功無數人將喪命
尹錫悅
尹錫悅彈劾案最終辯論 支持者場外高呼駁回尹錫悅彈劾案庭審進入尾聲 預計3月中旬宣判
韓國戒嚴風波
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
韓國執政黨前黨魁出書爆料 尹錫悅黃湯下肚狂吼要戒嚴
197
更多編輯台推薦新聞：