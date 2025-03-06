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尹錫悅彈劾案宣判日 周邊地鐵將管制出入

2025/3/6 17:02
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國總統尹錫悅彈劾案宣判在即，為避免當天周邊發生安全事故，首爾交通公社今天表示，鄰近憲法法院的地鐵安國站當天可能不開放進出站。因應週末可能出現的示威人潮，市廳、安國、景福宮、光化門站都將加派人力駐守。

尹錫悅彈劾案庭審已在2月25日全部結束，最快預計下週宣判，雖然憲法法院尚未公布確切時間，但為提前因應支持及反對者上街示威、集會人潮，首爾交通公社做出上述決定。

公社表示，近期將與行政安全部、首爾市政府、警察廳及各區廳合作預防安全事故發生。若進出地鐵站人潮過多，列車可能採取過站不停措施，各出口也會視狀況管制出入，屆時將由警方協助維安。

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若彈劾案宣判當天出現人潮過度密集狀況，最接近憲法法院的安國站將完全關閉，相鄰的鐘路3街站及鐘閣站配合採取人潮管理措施，建議民眾出行前注意相關消息。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警發布緊急戒嚴，短短幾小時後依國會表決結果解除，尹錫悅本人因此事遭國會彈劾，憲法法院已就此案進行11次庭審。一般彈劾案結果會在最後一次庭審後兩週內宣判，時間點最有可能落在3月中。（編輯：韋樞）1140306

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