尹錫悅爭取駁回彈劾 控外部勢力入侵

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）南韓總統尹錫悅彈劾案今天進行最後一次庭審，尹錫悅發表最後陳述時仍主張發布戒嚴的合理性，並聲稱外部勢力入侵威脅南韓民主，若重回崗位將專注在修憲及政治改革上。

尹錫悅今天晚間在出席憲法法院就彈劾案最後一次庭審時發表67分鐘的最後陳述，過程中兩度向國民道歉，表示「戒嚴是為了國家和人民，但過程中帶給國民混亂與不便，在此誠摯表示歉意」。

尹錫悅這天陳述重點主要放在說明發布戒嚴的原因，他主張去年12月3日發布緊急戒嚴並非過去那種以武力鎮壓民眾的戒嚴，而是借用戒嚴形式，告訴民眾國家目前正面臨危機。

對於國會對其涉及內亂的指控，尹錫悅表示，若真謀劃叛亂，不可能只派出280人的軍隊，強調他事前特別指示派遣少量、非武裝且經驗豐富的士兵，就是為了避免發生衝突。

至於發布戒嚴的原因，尹錫悅指控包含北韓在內的外部勢力侵犯南韓主權，與國內的反國家勢力聯手威脅國家安全。他提到近年查獲的北韓間諜案、中國無人機拍攝重要機構及半導體等重要技術洩漏至中國等案件，稱「巨大在野」領導的國會使這些案件無法確實被調查、懲罰。

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尹錫悅表示，在野黨自他就任後不斷嘗試癱瘓政府權力，濫用國會職權，才是真正的「擾亂國政」。

尹錫悅也說，若他能重回崗位，將專注在進行修憲及政治改革上，希望讓憲法與政治結構更符合現今社會變化。同時，因應急遽變化的國際局勢，將更專注於外交事務上，將國內事務權限大幅轉移給總理。（編輯：陳正健）1140225