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尹錫悅遭彈劾
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尹錫悅彈劾案庭審進入尾聲 預計3月中旬宣判

2025/2/25 13:27（2/25 13:44 更新）
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南韓總統尹錫悅。（SONG KYUNG-SEOK/Pool via 路透社）
南韓總統尹錫悅。（SONG KYUNG-SEOK/Pool via 路透社）
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（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國遭停職的總統尹錫悅今天面臨最後一場彈劾案庭審，接著法官將決定是否因他引發混亂的戒嚴令而正式將他免職，預計3月中旬將宣布判決結果。

尹錫悅

尹錫悅小檔案

  • 現職：韓國總統
  • 黨籍：國民力量黨
  • 生日：1960年12月18日
  • 首爾大學法律系畢業
  • 曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長
  • 主要政見：
    調降住宅税、房屋讓渡所得稅
    以民間主導方式擴大住宅供給
    廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會
    恢復韓美同盟、改善韓日關係
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去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，短暫中止文官統治，導致民主韓國陷入政治動盪，尹錫悅於去年12月遭國會停職。

64歲的尹錫悅上個月因涉叛亂罪名被捕，一直被關在監獄裡，他可能被判處終身監禁，甚至面臨死刑。他的審判於上週開庭。

法新社報導，在首爾憲法法院經歷數週緊張的彈劾案審理後，今天是尹錫悅彈劾案最後一次的開庭辯論，接著8名法官將閉門決定他的命運。

外界普遍預期，法院將在3月中旬宣布判決結果。

若尹錫悅遭免職，韓國必須在60天內重新舉行總統大選。

尹錫悅的彈劾案審判，主要焦點在於他是否違憲宣布戒嚴。因戒嚴只在國家緊急狀態之下或戰爭時期才實行。

反對派指責尹錫悅在沒有正當理由的情況下，採取了戒嚴非常措施。

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尹錫悅的律師金弘一（Kim Hong-il，音譯）在上週堅稱：「他宣布戒嚴的目的，並不是要癱瘓國家」。

金弘一說，相反地，此舉意在「提醒公眾，反對黨主導的國會獨裁造成國家危機，已讓政府癱瘓」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140225

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