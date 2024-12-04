南韓一夜戒嚴又解嚴 到底發生什麼事？圖輯看懂事件始末

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（中央社網站）南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，這是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。戒嚴軍4日凌晨零時破窗進入國會大廳，封鎖出入口，與試圖抵抗的議員幕僚發生衝突；不過，國會議事堂內的190名議員隨後全票通過解除戒嚴。總統尹錫悅4日清晨宣布取消緊急戒嚴令，並撤回執行戒嚴事務的兵力。

12/3 22:25 尹錫悅宣布緊急戒嚴

南韓總統尹錫悅發表緊急談話宣布緊急戒嚴，表示因國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，戒嚴是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。陸軍參謀長朴安秀為戒嚴司令。

戒嚴公告包括以下6大要點：

●禁止所有政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會及示威活動

●禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，並且禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳

●所有媒體和出版物均受戒嚴管制

●禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動

●所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，若有違法行為，將按照戒嚴法處罰

●良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施，盡量減少對日常生活帶來的不便

22:50左右

國會警衛隊封鎖國會出入口部分朝野議員和記者已進入國會約100多名民眾聚集在國會前抗議

23:00

緊急戒嚴正式生效在野黨共同民主黨等議員快速趕往國會國會議長禹元植下令召開全體緊急會議

23:20

在野黨議員召開緊急議員總會部分無法進入國會的議員被迫翻越圍牆進入

共和民主黨議員為防止軍隊進入國會，利用沙發阻擋出入口。（韓聯社）

國會議員阻擋戒嚴部隊進入。（韓聯社）

國會內有椅子堆疊成的路障。（共同社）

國會議員用身體抵著門，阻止士兵進入。（共同社）

議員們聚集在國會議事堂內。（路透社）

尹錫悅宣布戒嚴後，一架軍用直升機飛過國會上空。（韓聯社）

12/4 凌晨0:00 戒嚴軍破窗進入國會大廳

●持槍武裝戒嚴部隊抵達國會周邊

●戒嚴部隊破窗進入國會大廳

●與國會工作人員和民眾發生衝突

戒嚴軍在4日凌晨後破窗進入國會大廳，封鎖出入口。國會議長禹元植也下令召開全體緊急會議，在野黨議員迅速集結到議場，國會工作人員和民眾與戒嚴部隊展開搏鬥，試圖阻止軍隊進入國會。

戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築後，開始砸玻璃開闢入口。（韓聯社）

國會議員噴灑滅火器阻止士兵進入。（韓聯社）

南韓戒嚴部隊4日凌晨聚集在國會周邊。（共同社）

國會前軍人與抗議民眾發生推擠。（路透社）

4日凌晨國會外聚集大批抗議民眾。（韓聯社）

4日一名婦女躺在路上，阻擋運送軍隊的車輛。（路透社）

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，首爾民眾湧向國會抗議。（共同社）

韓國國會外4日湧入抗議民眾。（共同社）

12/4 凌晨1:00左右

●190名在場議員全票通過解除戒嚴決議案

●國會議長宣布「緊急戒嚴令無效」

●要求進入國會的所有軍隊立即退出

場內議員連夜舉行會議，190名在場議員全票通過解除戒嚴令的決議案。根據韓國法律，一但國會通過解除戒嚴的決議案，總統必須立即解除戒嚴。

12/4 凌晨4:30

●尹錫悅內閣通過解除戒嚴的動議

●總統宣布取消緊急戒嚴令

●下令撤回執行戒嚴事務的兵力

尹錫悅內閣在清晨4時30分通過解除戒嚴的動議，尹錫悅宣布取消緊急戒嚴令，並表示將取消緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議，也表示已撤回執行戒嚴事務的兵力。

韓國國會議員4日凌晨觀看總統尹錫悅宣布解除戒嚴談話。（韓聯社）

戒嚴令引抗議 民眾高喊彈劾尹錫悅

尹錫悅突然宣布實施戒嚴後，數以百計抗議群眾聚集國會外頭抗議，民眾表示不敢相信韓國實施40多年來的第一個戒嚴令，現場響起「彈劾尹錫悅」口號。

民眾4日舉著標語在國會外抗議。（路透社）

4日韓國當地報紙大篇幅報導戒嚴風波。（韓聯社）

民眾4日上午聚集在首爾光化門廣場，要求尹錫悅下台。（韓聯社）

（編輯：張珈爾、曹亞沿）1131204