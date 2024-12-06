尹錫悅戒嚴連累高中母校 學生改穿便服以免成為洩憤目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅本週突然宣布戒嚴，引發各界撻伐，而涉及此事的政軍要員正好是尹錫悅的高中校友，導致校車司機成為民眾痛罵對象，該校學生也改穿便服，以免成為民眾洩憤目標。

法新社報導，尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，隨後國會表決解除。涉入這場風波的主要人物有個關鍵共通點：他們都畢業於首爾的尊貴男校冲岩高中。

法新社報導，私立的冲岩高中在學業上並不出名，但有名牌光環。上述巧合引發網路上各種陰謀論瘋傳，甚至迫使這所學校對如今這些名譽掃地的校友發表公開譴責。

戒嚴風波發生後，韓國民眾很快指出，現年63歲的尹錫悅和建議他宣布戒嚴的國防部長金龍顯，以及行政安全部長李祥敏和國防部防諜司令官呂寅兄，都是冲岩高中校友。

韓國「時事雜誌」（Sisa Journal）寫道：「12月3日的戒嚴：背後是冲岩派。」韓國「世界日報」也質疑：「這是『冲岩派』發動的政變嗎？」

目前還沒有證據顯示，這幾人的校友關係，在這場企圖關閉國會、堪稱災難的賭注中扮演任何角色。

李祥敏也否認與其他人的校友關係在這場風波中扮演任何角色，他說「冲岩同僚並無專門會議」。

不過，這並未阻止網友群起撻伐冲岩高中，使得學校董事長尹明和（Yoon Myung-hwa，譯音）迅速出面痛斥這幾位校友。

她在臉書（Facebook）發文說，尹錫悅和現已辭職的金龍顯是「冲岩高中最丟臉的校友」，「他們毀壞國家和我校的名譽」。

就連校車司機也成了憤怒民眾痛罵的對象，韓國媒體還報導，冲岩高中學生甚至獲准不必穿制服上學，以免成為民眾洩憤目標。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1131206