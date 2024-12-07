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韓國民眾集會挺彈劾尹錫悅 人潮可能達上百萬

2024/12/7 16:48（12/7 17:02 更新）
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韓國國會7日下午表決總統尹錫悅彈劾案。大批民眾聚集在國會外，要求尹錫悅下台。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年12月7日
韓國國會7日下午表決總統尹錫悅彈劾案。大批民眾聚集在國會外，要求尹錫悅下台。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年12月7日
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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國國會7日傍晚表決總統尹錫悅彈劾案，下午1時開始就有大批民眾聚集在國會外，支持彈劾案、要求尹錫悅下台，集會主辦方預計人潮可能達到100萬人。

韓國國會預計在當地時間今天下午5時，就尹錫悅夫人金建希特檢案表決後，接著處理總統尹錫悅彈劾案，若表決通過，尹錫悅將立即被停職，由國務總理暫代職務，案件送至憲法法庭審理。

為避免混亂，國會廣場今天管制出入，只允許國會相關人員及登記媒體出入，在國會大門外參與集會的部分民眾也舉牌要求開放國會廣場。

由韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總，KCTU）、參與連帶等團體主辦的集會從下午1時開始，至2時左右警方估計現場約2萬人，主辦方申報活動時預測人數為20萬、今天則預期可能達100萬。

隨著表決時間接近，國會前人潮不斷聚集，截止下午4時為止，警方非正式推估現場約10萬人。

行經國會議事堂的9號線自下午3時10分起因應集會過站不停，但仍有許多民眾陸續前往現場，鄰近與5號線交會的汝矣島站被擠得水泄不通。（編輯：陳承功）1131207

韓國民眾7日聚集在國會外抗議，要求總統尹錫悅下台。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年12月7日
韓國民眾7日聚集在國會外抗議，要求總統尹錫悅下台。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年12月7日
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