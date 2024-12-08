尹錫悅被控內亂罪 韓國檢方證實立案調查

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國檢方因應緊急戒嚴事件組成的特別搜查本部本部長朴世賢（音譯）今天證實，已收到多件舉報尹錫悅涉及內亂相關案件，正依程序進行調查，說明若被舉報或提告，依程序上就算以嫌疑人身分被立案。

朴世賢今天在記者會上回答媒體詢問檢方是否已依內亂罪將尹錫悅立案調查，他表示當局收到許多相關舉報，正在按照程序調查，「若被舉報或提告，依程序上而言是（以嫌疑人身分立案）沒錯」。

他也表示，檢方沒有打算不對此進行搜查，會針對濫權及內亂罪等兩項罪嫌調查。「這次事件簡單來說就是公務人員濫用職權，以造成國家憲政混亂為目的引起暴動」，朴世賢說明，以檢察廳法來看，事件涉及職權濫用，屬於直接關聯檢方調查範圍內的犯罪行為，檢方自然能進行調查。

尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，反對這項做法的多數國會議員趕到國會議場表決通過要求解除，議員幕僚等相關人士過程中與被派遣至國會區內的戒嚴軍發生衝突，當時也有許多一般民眾聚集到國會正門外表示抗議。

據稱，韓國警方先前以內亂罪都是由警方、而非檢方調查，拒絕與檢方合作搜查，朴世賢則表示，涉及這次事件的人士大多與警方相關，軍檢也正與檢方合作進行調查，強調檢方參與調查的正當性。韓國檢方6日組成特別搜查本部，投入20名檢察官、30名搜查官等人力，軍方也派出12名檢查官等人力加入搜查。

朴世賢強調，對於影響全國的這次重大事件，檢方會努力不留下任何疑惑不清的部分，無論職位高低，都會依法嚴正調查。（編輯：田瑞華）1131208