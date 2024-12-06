韓媒揭尹錫悅戒嚴當晚下令抓遍政要 朝野黨魁、國會議長在列

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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國國情院次長洪長元今天透露，總統尹錫悅3日宣布戒嚴後曾親口下令逮捕多名朝野政要，除最大在野黨黨魁李在明、國會議長禹元植外，連同黨黨魁韓東勳也名列逮捕名單。

韓國「朝鮮日報」引述多個情報消息人士獨家披露，尹錫悅3日晚間宣布戒嚴後繞過國家情報院院長趙太庸，直接找國情院第一次長洪長元（音譯），要洪配合國防部防諜司令部先拘捕執政黨國民力量黨黨魁韓東勳，因為趙太庸拒絕配合尹錫悅。

知情人士說：「尹錫悅親自打電話給洪長元下指令，但洪長元以國情院缺乏執行此一命令的能力、人員等為由拒絕。而這也不是尹錫悅第一次繞過院長直接找次長。」在洪長元也拒絕配合後，尹錫悅下令開除洪。

洪長元6日證實，尹錫悅3日晚間10時53分在宣布戒嚴後打給他，命令他「利用機會把人全部抓起來，一次抓乾淨」。據透露，洪長元聽到後感覺「這太瘋狂了」，還一度停止筆記。

韓聯社報導，洪長元今天在國會大樓會晤國會情報委員會委員長慎聖范時透露此事，國情院院長趙太庸也在場。

洪長元表示，尹錫悅3日晚間宣布戒嚴令後，隨即親自致電他，還說「我會授權國情院反間諜偵查權，你們先向（國防部）防諜司令部提供協助，資金、人力統統都要提供」。

洪長元隨後以電話聯繫防諜司令官呂寅兄，轉達尹錫悅指示。隨後呂寅兄提供拘捕對象名單，並要求追蹤相關人員下落。

據洪長元透露，拘捕名單內包括與尹錫悅同黨的國民力量黨魁韓東勳，最大在野黨共同民主黨的黨魁李在明、國會議長禹元植、黨鞭朴贊大、首席最高委員金民錫，國會法制司法委員會委員長鄭清來（民主黨籍），祖國革新黨黨首曹國，時政評論網紅金於俊等。

洪長元還說，他聽院長趙太庸說尹錫悅5日下令將他開除後，自己已遞出辭呈。但趙太庸今天上午沒有准辭。

然而趙太庸否認尹錫悅曾就逮捕朝野政要向他直接下令，也沒有接獲尹錫悅或青瓦台指示開除洪長元。（譯者：張茗喧、何宏儒、陳亦偉）1131206