尹錫悅彈劾案過關難度高 看懂韓國朝野盤算與法律戰線

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國國會7日將表決針對總統尹錫悅的彈劾案。在野陣營要通過彈劾門檻難度高。對重回執政的國民力量而言，尹錫悅被彈劾成功等於權力再度轉移，力保尹錫悅是共識；對在野陣營而言，戒嚴風波給了奪回政權的機會，即使這次彈劾未過，已打算再提出彈劾。

尹錫悅3日突襲宣布戒嚴又解嚴，後續輿論持續發酵，6大在野黨4日共同向國會提交總統彈劾議案，預計在當地時間7日晚間7時左右於國會全體會議投票。

執政黨為何反對彈劾？

在輿論彈劾呼聲高的狀況下，尹錫悅所屬執政黨國民力量表示不贊成彈劾案，而是要求尹錫悅退黨。

國民力量做出這項決定的原因很明顯，至今唯一遭彈劾下台的韓國前總統朴槿惠當時留下太過慘痛的經驗。當時朴槿惠所屬的保守派新國家黨原打算勸說朴槿惠自願提前下台，但隨著示威活動規模擴大，黨內分裂嚴重，最後真的釀成政黨瓦解。

尹錫悅這次事件雖與朴槿惠當時不同，反對彈劾仍可能對國民力量的支持度造成影響，但對經過5年總算拿回執政權的保守派而言，尹錫悅被彈劾幾乎等於權力再度轉移，因此國民力量內部目前達成保下尹錫悅、但要求他退黨切割的共識。

在尹錫悅宣布緊急戒嚴前，韓國民調機構Realmeter在2日公布的民調結果（11月25日至29日進行調查）顯示，上任後支持率始終低迷的尹錫悅施政支持率停留在25%，國民力量支持率32.3%，最大在野黨共同民主黨支持率則有45.2%。

彈劾不過關會怎樣？

在7日將舉行的表決中，韓國在野黨需要超過2/3登記議員的票數才能通過彈劾，意味著他們必須爭取到至少8名執政黨議員的贊成票。如果通過，彈劾案將交由憲法法院作出最終決定，最多需要花上180天；彈劾若沒通過，最大在野黨共同民主黨預計在10日之後的全體會議上再次提出。

值得注意的是，國民力量黨內目前也有意見要求尹錫悅道歉並提前下台。5名「少壯派」議員今天舉行記者會指出，這是為了避免彈劾造成國政空轉及輿論分裂的必要措施。但以尹錫悅至今表現及這次獨斷宣布緊急戒嚴的做法來看，外界並不看好他會聽從黨內意見。

曾任國民力量黨魁、但因與尹錫悅選舉意見相左等因素退黨自立的改革新黨議員李俊錫接受媒體訪問指出，外界沒有必要仔細分析尹錫悅這個人以及他的行動，「我從他上任後就一直指出這個問題，他是個很執拗的人，只認為自己是對的」。

尹錫悅的執拗在這次戒嚴事件上也是如此。

從3日晚間被任命為戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙在國會國防委員會緊急召開的質詢答覆中可以得知，僅有極少數人事前知道即將戒嚴，甚至他本人都對許多細節答覆模糊。

尹錫悅會為戒嚴風波出面道歉嗎？

4日凌晨在國會壓力下宣布解除戒嚴的尹錫悅，至今仍對外保持沉默。據官員透露，尹錫悅已與國務總理韓悳洙、國民力量黨魁韓東勳等人商討後續處置措施，但「並未提及總統退黨的議題」。

輿論推測尹錫悅可能會藉為這次事件道歉的場合，更詳細說明宣布緊急戒嚴的背景與理由，但因為時間點接近彈劾案表決而推遲。

但也有意見認為尹錫悅並不會道歉。國民力量相關人士向媒體指出，尹錫悅認為這次宣布戒嚴是「與試圖推翻自由民主的勢力對抗」，但從他選擇如此極端做法來看，他可能不認為自己該為此事道歉。

龍仁大學教授、政治評論家崔彰烈分析，若尹錫悅有意道歉，應該選在彈劾案表決前，「讓大家看到他真心道歉的樣子，至少爭取到一票可能倒戈的黨內票」。

崔彰烈也說，「尹錫悅已經喪失總統權威與正當性，成為『孤立無援』的狀態，若他真有打算做的事，都不可能讓事態變成這樣」。

彈劾若過關仍有大法官人數不足問題

假使彈劾案在國會表決通過，議案將送到憲法法院進行審理。但韓國憲法法院目前只有6名大法官，3席空缺，無法滿足審理案件時「須有7名大法官在場、彈劾決定須經6名大法官以上同意」的條件。

韓國大法官依法是由總統任命3人、最高法院院長任命3人、國會推選3人的方式組成，目前3席空缺皆為國會推舉。目前朝野同意以「執政黨1人、在野黨2人」的方式進行推選，但國會推選出的人選仍須總統任命通過，在尹錫悅遭彈劾情況下，預計代理總統職務的總理金悳洙是否任命新的大法官也將是一項變數。

目前在任的6名大法官中，有4人被評價為中庸或保守傾向，2人為進步傾向。若順利依照前述方式推選新增3名大法官，保守、進步兩派占比約略能達成平衡。

不過，前韓國選舉學會會長、培材大學客座教授金亨俊（音譯）與高麗大學法學教授張永秀（音譯）受文化日報邀請就這次事件對談時指出，尹錫悅在未具備法律要件的狀況下宣布戒嚴確實違憲、違法，滿足國會彈劾條件，但憲法法院審理主要是看「違法的嚴重性」。

「事實上這次事件幾乎沒有造成重大財物損害或人員傷亡，而且很快就輕易結束了」。張永秀說，在這種狀況下，憲法法院可能很難認定違法事項重大。

張永秀也認為，若要指控尹錫悅「叛國罪」，罪名成立的可能性不大，因韓國刑法認定叛國罪條件包含「侵犯國土」及「擾亂國家憲政」，但尹錫悅的行為既未侵害國土，也尚未達到擾亂國政的程度。

金亨俊則指出，朴槿惠遭彈劾時，即使大法官中保守派占多數，最終仍以8比0全數做出准許裁定，顯示憲法法庭裁決也有可能受「政治判斷」影響。

即使僥倖躲過彈劾，已成跛腳總統的尹錫悅下一步會不會公開道歉或請辭下台，攸關韓國朝野攻防及國政運作。（編輯：周永捷）1131205