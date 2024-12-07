韓國總統尹錫悅為戒嚴道歉 國會7日下午表決彈劾

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國國會將在今天下午表決對總統尹錫悅的彈劾案。尹錫悅上午在戒嚴風波後首度現身發表談話道歉，強調絕不會再有第2次。表決時若執政黨有8人以上跑票，彈劾案可望通過。

尹錫悅3日夜間宣布戒嚴後，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。執政的國民力量黨5日還表示黨內議員將力阻在野陣營主導的彈劾案，然而6日黨魁韓東勳表示，尹錫悅應即刻停職。

韓國6個在野黨4日共同向國會提交總統彈劾議案，原訂當地時間7日晚間7時（台北時間7日晚間6時）於國會表決，後來決定提前2小時改為下午5時（台北時間7日下午4時）表決。

國會議長辦公室表示，今天議程將先就設立特別檢察官調查總統夫人的立法進行表決，之後才是彈劾案投票。目前傳出執政的國民力量黨會先集體投票反對特檢立法，然後集體缺席彈劾表決。

彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政黨國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。

若國會通過彈劾，尹錫悅將停職，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定。

根據蓋洛普（Gallup）3到5日所做民調，戒嚴風波後尹錫悅的支持率再掉3個百分點至13%創新低；另據民調機構Realmeter在6日發布的數據，73.6%的受訪韓國民眾支持彈劾尹錫悅。

韓國國家情報院次長洪長元（音譯）6日對外揭露，尹錫悅3日宣布戒嚴後曾親口下令逮捕多名朝野政要，除最大在野黨黨魁李在明、國會議長禹元植外，連執政黨黨魁韓東勳也名列逮捕名單。

韓東勳6日中午應尹錫悅之邀兩人私下會面。韓東勳會後表示，黨內仍希望尹錫悅停職，「沒聽到黨內有希望收回成命的聲音」。

尹錫悅7日上午於戒嚴風波後現身發表談話，為無預警宣布緊急戒嚴引發混亂道歉，除強調絕不會再有第2次外，也表示將由他所屬執政黨決定他的未來動向，自己不會規避政治和法律責任。

韓媒News1披露，執政的國民力量黨黨內親黨魁韓東勳的議員趙慶泰（音譯）公開支持彈劾，安哲洙（音譯）也表態如尹錫悅不主動下台，他將支持彈劾，但黨內多數仍維持先前立場反對彈劾。黨內議員尹相賢（音譯）表示，就他觀察幾乎沒有人同意彈劾。（編輯：陳亦偉）1131207