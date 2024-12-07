彈劾案若通過尹錫悅即刻停職 韓國總理暫代總統職務

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國國會預計韓國時間今天下午5時表決總統尹錫悅彈劾案。若表決通過，尹錫悅將立即被停職，由國務總理暫代職務；憲法法庭裁定實施後，尹錫悅將提前下台。但若彈劾未過，最大在野黨已預告會提出第2次彈劾，繼續爭取讓尹錫悅下台。

韓國國會今天若通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅將立即被停職，由國務總理暫代職務，案件送至憲法法庭審理，最長可能耗時180天；裁決實施後，尹錫悅將提前下台。

尹錫悅彈劾案若通過 仍須經憲法法庭裁定實施

若尹錫悅任期不變，韓國原本應在2027年3月舉行下屆總統大選；但若彈劾表決通過，又經憲法法庭裁定實施，下屆總統大選時間將視憲法法庭裁定日變動，依法須在裁定日隔天起算60天內舉行，也就是可能在明年中舉行。這段時間內，將由國務總理代理總統職務。

但若今天彈劾不過，最大在野黨共同民主黨已預告會提出第2次彈劾案，繼續爭取由國會讓尹錫悅下台。

尹錫悅若自行請辭，必須經國會受理；經受理便停止所有總統權限，同樣由國務總理為第一順位代理人。總統空缺時，同樣需要在60天內舉行下屆總統大選。

若出現連同內閣總辭的狀況，將由總統從國會推選出的國務委員中任命；但此次事件與內閣關係較小，以國民力量希望繼續執政的立場來看，也不太可能出現這種情形。

尹錫悅今早道歉 為彈劾案投下變數

沉默3天後，尹錫悅今早為戒嚴風波道歉。執政黨國民力量重新凝聚反對彈劾共識，但黨魁韓東勳表示，「尹總統提早下台已經不可避免」，執政黨內部就是否支持彈劾產生分裂，與在野黨恢復拉鋸狀態。

據韓國法律規定，彈劾案須取得在任議員2/3以上贊成票才算通過。以目前泛在野黨的192席計算，至少還需取得執政黨的8票，才能完成讓尹錫悅提前下台的第一步。

假使彈劾案在國會表決通過，議案將送到憲法法院審理。不過，韓國憲法法院目前只有6名大法官，3席空缺，無法滿足審理案件時「須有7名大法官在場、彈劾決定須經6名大法官以上同意」的條件。

在尹錫悅遭彈劾情況下，預計代理總統職務的國務總理韓悳洙是否任命新的大法官也將是一項變數。

尹錫悅6日被爆出曾在宣布戒嚴後，下令以「反國家勢力」為由逮捕政治人物的消息，提高彈劾案通過的可能性。

原本預計攔下彈劾案、說服尹錫悅請辭的執政黨出現贊成彈劾的議員，韓東勳也說出重話，稱「有必要盡快停止尹錫悅總統執行職務」；韓東勳與尹錫悅會面後更表示，「沒聽到能推翻我的判斷的話」，被認為暗示支持彈劾。

但在親尹派反對下，國民力量6日馬拉松進行議員總會議至深夜後，最終維持「反對彈劾」的方向。親尹派主張應慎重對待彈劾，認為沒有必要為了讓尹錫悅下台，讓最大在野黨黨魁李在明主導的共同民主黨得利。

截至此時，積極要求尹錫悅道歉及縮短任期的國民力量黨內「少壯派」議員，被認為是影響表決結果的最大變數。然而，尹錫悅今早趕在表決前公開道歉，為局面再次投下變數。

尹錫悅上午10時在龍山總統辦公室直播發表談話，就戒嚴風波向全國人民道歉。這次談話內容僅兩分鐘，結束後便立即退場，未開放媒體提問，且在發表前1小時才通知媒體。

韓聯社報導，尹錫悅這次道歉僅500多字，提及兩次「道歉」及一次「愧疚」，比起宣布戒嚴當時談話簡短許多，內容偏重說明事件緣由，推測可能是黨內為避免引起更多輿論爭議的建議方向。

尹錫悅發表談話後，韓東勳對媒體表示，「尹總統提早下台已經不可避免」，他會與黨內討論出對韓國人民最好的方式。

韓東勳也跟尹錫悅若遭彈劾後、將代理總統職務的韓悳洙會面商討近1個半小時，討論「穩定民生、國政」的方案。

另一方面，李在明表示對尹錫悅的談話相當失望，且不符人民期待，共同民主黨將竭盡全力彈劾總統。

他批評國民力量反對彈劾的行為等同於「參與內亂犯罪行為的共犯」，表明堅定推進彈劾立場。（編輯：韋樞/陳妍君）1131207