尹錫悅彈劾案國會投票 執政黨僅剩2議員留議事廳[影]

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（更新）國民力量在金建希特檢案投票後集體離場，意圖杯葛總統彈劾案，但稍早國會就尹錫悅彈劾案開始不記名投票後，安哲秀與金睿智2名國民力量議員留在議場投票，在野持續呼籲國民力量議員參與投票。

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國執政黨國民力量黨議員在對第一夫人金建希的特檢法案進行表決投票後就離開國會議事廳，並缺席總統尹錫悅的彈劾案表決。尹錫悅彈劾案開始投票。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，安哲秀是唯一留在國會議事廳的國民力量黨議員，他曾公開說，自己會支持彈劾尹錫悅。

韓聯社報導，國民力量黨議員先前決定，將反對針對總統尹錫悅的彈劾案以及反對任命特別檢察官調查第一夫人金建希涉嫌操控股價案。

路透社報導，反對黨需要來自尹錫悅所屬國民力量黨的少數選票，才能通過反對黨因尹錫悅本週稍早實施戒嚴後提出的彈劾案。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131207

影片來源：NATV 국회방송