安哲秀宣布退選韓國總統 大選後與國民力量合併

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

韓國總統大選將至，國民之黨總統候選人安哲秀（右）3日宣布將退選，與國民力量候選人尹錫悅（左）合作，促成政黨輪替。（國民力量提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年3月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國國民之黨總統候選人安哲秀與國民力量候選人尹錫悅達成協議，安哲秀今天宣布將退選，合作促成政黨輪替，且國民之黨將在選後與國民力量合併。

尹錫悅 尹錫悅小檔案 國民力量黨候選人

1960年12月18日生

首爾大學法律系畢業

曾任水源地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 及 安哲秀 安哲秀小檔案 1962年2月26日出生

首爾大學醫學博士、美國賓州大學工學及經營學碩士

曾任首爾大學、檀國大學醫學院、KAIST教職及國會議員，創立安哲秀研究所，與韓國民主黨合作成立新政治民主聯合黨並任黨主席，成立國民之黨並任共同黨主席。2022年為總統選舉候選人，2022年3月3日宣布退選，選後國民之黨將與國民力量合併。

主要政見：

增加住宅供給，確保優先供給青年住宅數量

新設外國人房地產投資稅

調高持有稅同時降低交易稅

提供實際住宅用的單一住宅持有者財產稅減免

利用5大尖端技術育成5大領先企業，培養50萬核心人才

鞏固韓美同盟、對中國採取有原則外交 看更多 關閉 今天上午共同召開記者會，表示將「做為創造更好的大韓民國起點，即『更好的政權交替』」，雙方決定合作，希望藉由這次合推單一候選人達成政黨輪替，「依國民的希望，為韓國的轉變與革新準備邁向大轉換時代」。

不僅為促成政黨輪替，兩人也表示將合作互補，共建有能力且做好準備的新政府，誓言透過「具未來性且創新的國民統合政府」建立「成功政權」。

兩人計劃建立的國民統合政府，將不再是「總統獨自指揮的政府」，而是組成委員會及共同政府，透過協議來符合歷史與國民的期待，並表示會立即改正文在寅政府的錯誤政策，創造具公正、常識，以科學技術為中心的國家。

兩黨也宣布選後將立即合併的消息，安哲秀表示，希望能貢獻一己之力，協助國民力量成為更實用且中庸的政黨，以博取更多支持。

民調排名第3的安哲秀在2月候選人登記當天向最大在野黨國民力量提議合推單一候選人，但未獲國民力量回應，安哲秀隨後宣布破局、將參選到最後；不料原本以超出民調誤差範圍差距領先的尹錫悅支持度下跌，與執政黨共同民主黨候選人 李在明 李在明小檔案 共同民主黨候選人

1964年12月22日生

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

主要政見：

擴大公共住宅供給

新設土地持有稅以防止投機行為

保障基本所得、基本住宅

增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率

外交上以延續文在寅政府方針為基礎 看更多 關閉 不相上下，尹錫悅回頭尋求安哲秀合作，但遭拒絕。

原先態度強硬，直言協商期限已過的安哲秀，今天凌晨與尹錫悅長談2個多小時，最終決定合作。安哲秀也在記者會上說明，他去年在首爾市長補選時，就已為了政黨輪替獻身，「無論對我個人有什麼樣的損失，我認為這樣的想法是對的」。

安哲秀去年在首爾市長補選中，對上國民力量候選人吳世勳，最後為集中票源宣布退選。

對於選後是否可能擔任內閣，安哲秀並未把話說死，僅表示需要思考什麼樣的角色能真的對人民帶來幫助，讓國家更往前邁進。（編輯：林憬屏）1110303