安哲秀宣布退選韓國總統 大選後與國民力量合併
2022/3/3 10:51（3/3 13:32 更新）
韓國總統大選將至，國民之黨總統候選人安哲秀（右）3日宣布將退選，與國民力量候選人尹錫悅（左）合作，促成政黨輪替。（國民力量提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年3月3日
（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國國民之黨總統候選人安哲秀與國民力量候選人尹錫悅達成協議，安哲秀今天宣布將退選，合作促成政黨輪替，且國民之黨將在選後與國民力量合併。
尹錫悅
及安哲秀
尹錫悅小檔案
- 國民力量黨候選人
- 1960年12月18日生
- 首爾大學法律系畢業
- 曾任水源地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長
- 主要政見：
調降住宅税、房屋讓渡所得稅
以民間主導方式擴大住宅供給
廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會
恢復韓美同盟、改善韓日關係
看更多
關閉
今天上午共同召開記者會，表示將「做為創造更好的大韓民國起點，即『更好的政權交替』」，雙方決定合作，希望藉由這次合推單一候選人達成政黨輪替，「依國民的希望，為韓國的轉變與革新準備邁向大轉換時代」。
安哲秀小檔案
- 1962年2月26日出生
- 首爾大學醫學博士、美國賓州大學工學及經營學碩士
- 曾任首爾大學、檀國大學醫學院、KAIST教職及國會議員，創立安哲秀研究所，與韓國民主黨合作成立新政治民主聯合黨並任黨主席，成立國民之黨並任共同黨主席。2022年為總統選舉候選人，2022年3月3日宣布退選，選後國民之黨將與國民力量合併。
- 主要政見：
增加住宅供給，確保優先供給青年住宅數量
新設外國人房地產投資稅
調高持有稅同時降低交易稅
提供實際住宅用的單一住宅持有者財產稅減免
利用5大尖端技術育成5大領先企業，培養50萬核心人才
鞏固韓美同盟、對中國採取有原則外交
看更多
關閉
不僅為促成政黨輪替，兩人也表示將合作互補，共建有能力且做好準備的新政府，誓言透過「具未來性且創新的國民統合政府」建立「成功政權」。
兩人計劃建立的國民統合政府，將不再是「總統獨自指揮的政府」，而是組成委員會及共同政府，透過協議來符合歷史與國民的期待，並表示會立即改正文在寅政府的錯誤政策，創造具公正、常識，以科學技術為中心的國家。
兩黨也宣布選後將立即合併的消息，安哲秀表示，希望能貢獻一己之力，協助國民力量成為更實用且中庸的政黨，以博取更多支持。
民調排名第3的安哲秀在2月候選人登記當天向最大在野黨國民力量提議合推單一候選人，但未獲國民力量回應，安哲秀隨後宣布破局、將參選到最後；不料原本以超出民調誤差範圍差距領先的尹錫悅支持度下跌，與執政黨共同民主黨候選人李在明
不相上下，尹錫悅回頭尋求安哲秀合作，但遭拒絕。
李在明小檔案
- 共同民主黨候選人
- 1964年12月22日生
- 中央大學法律系畢業
- 曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事
- 主要政見：
擴大公共住宅供給
新設土地持有稅以防止投機行為
保障基本所得、基本住宅
增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率
外交上以延續文在寅政府方針為基礎
看更多
關閉
原先態度強硬，直言協商期限已過的安哲秀，今天凌晨與尹錫悅長談2個多小時，最終決定合作。安哲秀也在記者會上說明，他去年在首爾市長補選時，就已為了政黨輪替獻身，「無論對我個人有什麼樣的損失，我認為這樣的想法是對的」。
安哲秀去年在首爾市長補選中，對上國民力量候選人吳世勳，最後為集中票源宣布退選。
對於選後是否可能擔任內閣，安哲秀並未把話說死，僅表示需要思考什麼樣的角色能真的對人民帶來幫助，讓國家更往前邁進。（編輯：林憬屏）1110303
圖為安哲秀。（圖取自facebook.com/ahncs111）
延伸閱讀俄烏開戰 引發韓國總統候選人新一波唇槍舌戰韓國總統大選 尹錫悅考慮安哲秀合推單一人選提議特派專欄／韓國年輕人看總統大選 就業、買房政見影響政黨觀感韓國總統候選人支持度 尹錫悅民調微幅領先李在明
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀