南韓總統大選前夕 北韓今年第9度射彈

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日、韓軍事人員表示，北韓5日向朝鮮半島東部海域發射一枚以上疑為彈道飛彈的物體。（中央社製圖）

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（中央社首爾5日綜合外電報導）日、韓軍事人員表示，北韓今天向朝鮮半島東部海域發射一枚以上疑為彈道飛彈的物體，顯然是選在南韓總統大選前夕試射飛彈。

路透社報導，北韓今天的試射是今年的第9次，上一次是在2月27日，北韓當時聲稱是在測試偵察衛星系統。

分析人士指出，北韓可能會利用接下來南韓總統交接或是4月15日大型國定假日來試射大型新飛彈或其他武器。

南韓合同參謀本部指出北韓今天試射「不明拋射物」，日本首相岸田文雄辦公室表示，物體疑為彈道飛彈。

韓聯社指出，南韓軍方正在分析射程、高度等具體參數。

南韓軍方說，今天試射的發射地點靠近平壤國際機場所在地順安（Sunan）；平壤國際機場也是前幾次試射的場地，包括在2月27日的試射。

南韓總統府青瓦台表示，國家安全保障會議（National Security Council）將召開緊急會議。

路透社認為，北韓今天的試射凸顯不論誰在9日的南韓總統大選勝出，都將面臨此一挑戰。

由於朝鮮半島非核化談判陷入僵局，北韓今年1月試射飛彈次數創新高。北韓接下來似乎準備要發射一枚偵察衛星，也曾表示可能會首度恢復自2017年停滯至今的核試或洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

總部位於美國、專門觀察北韓問題的「北緯38度」（38 North）昨天表示，北韓主要核子設施正在全力運作，為可能的核武生產燃料並擴大其核生產設施。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110305