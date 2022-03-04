韓國總統大選 首日事前投票率創17.57%新高

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韓國4日起進行為期兩天的總統大選事前投票，全國各地投票所從一大早就大排長龍，截至下午6時，事前投票率已達17.57%。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年3月4日

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國今天起進行為期兩天的總統大選事前投票，開放9日當天無法前往投票的選民到任一投票所投票，截至今天下午6時，事前投票率已達17.57%，較上屆大選首日投票率高出5.87個百分點，創下最高紀錄。

韓國近期疫情升溫，但仍不影響選民投票意願，全國各地投票所從一大早就大排長龍，總統文在寅、共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人尹錫悅與正義黨候選人沈相奵都已投下自己的一票。

事前投票從今天上午6時開始，截至今天下午6時，已有776萬7735人投票，在近4419.8萬名選民中占比達17.75%，較上屆總統大選事前投票首日投票率高出5.87個百分點。

這次事前投票在下午1時就已達到12.31%，超過上屆大選事前投票首日投票率11.7%，若依目前趨勢，兩天事前投票累計投票率可能超過30%。

韓國在2017年舉行的第19屆總統大選事前投票率為26.06%，最終投票率達77.2%。2020年舉行的國會大選事前投票率則為26.69%，為目前最高紀錄。

以地區區分，事前投票首日的全羅南道選民最積極，投票率達到28.11%，其次為全羅北道25.54%及光州24.09%。首都首爾市投票率則與全國差不多，落在17.31%。

不過，在Omicron疫情迅速擴散下，民眾拍攝投票認證照的行為也引發疫情擴散的憂慮。韓國近期放寬多項防疫措施，這次投票也不強制民眾進場須戴塑膠手套，僅需以乾洗手消毒；許多人在投票後在手上蓋上投票章，拍照上傳到社群網站，可能增加病毒傳染機率。（編輯：黃自強）1110304