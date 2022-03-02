韓國大選難分高下 朴槿惠妹妹公開聲援李在明

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國3月9日將舉行總統大選投票，兩大黨候選人支持度差距仍維持在誤差範圍內，加上在野黨合推候選人等不確定因素，讓大選結果更加難以預測；保守派前總統朴槿惠的妹妹今天則公開聲援進步派執政黨候選人李在明。

據韓國法律規定，3日起媒體不得再報導大選相關民調結果，而今天Realmeter最新公開的民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明及最大在野黨國民力量候選人尹錫悅支持度差距仍在調查誤差值內，由獲得46.3%的尹錫悅小幅領先李在明的43.1%。

Ace Research公布的民調結果差距更小，尹錫悅及李在明支持度分別為44.6%及43.7%，差距僅0.9個百分點。

民調專家指出，韓國過去大選在投票日前約一個月，情勢就會大致底定，但最近一週顯然仍有許多不確定因素，加上兩大黨候選人都有許多負面因素影響，可能連選民都還沒做出決定，提高選舉結果預測難度。

在野黨是否達成合推單一候選人協議，成為近期韓國選情焦點，國民之黨候選人安哲秀先前提出候選人單一化提議，但未獲國民力量回應，但在安哲秀宣布單一化破局後，可能因民調結果不如預期，尹錫悅反而大動作回頭尋求單一化，但安哲秀並不領情。

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不過，韓聯社報導分析，國民力量之所以公開提出單一化議題，是為刺激支持者的危機感，促使事前投票率提高，進而誘導希望政黨輪替的安哲秀支持者轉投尹錫悅。韓國在4、5日將舉行事前投票，開放正式投票日當天有事無法前往的選民提前投票。

保守派前總統朴槿惠胞妹、前育英財團理事長朴槿姈，今天則發表聲明為李在明拉票，呼籲「保持維新思想的保守派擁抱進步」，認為李在明是唯一能統合進步派及保守派地區，進而促使兩韓統一的唯一人選。朴槿姈原本宣布代表新韓半島黨參選本屆總統，但最後並未登記。（編輯：黃自強）1110302